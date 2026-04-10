В Минсоцполитики объяснили, почему в Украине не повышают прожиточный минимум

Казна и Политика
Прожиточный минимум привязан примерно к 170 разным выплатам
В Украине в настоящее время невозможно повысить прожиточный минимум из-за его привязки к большому количеству социальных и финансовых показателей. Для запуска реформы необходимо выполнить ряд предварительных условий.
Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов правительству, передает РБК-Украина.

Что не так с прожиточным минимумом сейчас

По словам министра, прожиточный минимум привязан примерно к 170 разным выплатам. Большинство из них — это заработные платы, которые фактически не связаны с этим показателем.
Кроме того, действующая методика расчета прожиточного минимума устарела и не отвечает современным экономическим условиям.
«Мы неоднократно подчеркиваем и с профильным комитетом, что необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которому он привязан. Это около 170 выплат, из которых большинство — это зарплаты, которые вообще не имеют ничего общего непосредственно с прожиточным минимумом», — отметил министр.
Это позволит определять прожиточный минимум более точно и справедливо.
«Мы готовы, комитет также готов для того, чтобы это принимать. Правительство также готово двигаться дальше», — подчеркнул Улютин.

Необходимые шаги для реформы

Перед полноценной реформой нужно:
  • принять четыре законопроекта, которые уже находятся на рассмотрении Верховной Рады;
  • отвязать прожиточный минимум от выплат, к которым он привязан;
  • ввести так называемую «орудную величину» — отдельный показатель для расчетов.

Как планируют изменить методику

После принятия необходимых законодательных изменений, Украина сможет перейти к новой модели расчета прожиточного минимума, которая используется в европейских странах. Она предусматривает две составляющие:
  • пищевую — исходя из нутрициологического состава пищи (т.е. сколько и какие питательные вещества требуются человеку);
  • непищевую — отдельно для каждого человека.
По словам Улютина, поднять прожиточный минимум невозможно, потому что пока показатель привязан к 170 разным выплатам, любое изменение автоматически повлечет за собой рост расходов по всей цепочке. Именно поэтому сначала нужно провести «отвязку», и только после этого — собственно реформу.
Напомним, с 1 января 2026 года прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года.
  • минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
  • общий прожиточный минимум с 2920 грн. до 3209 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн. до 3328 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
По материалам:
РБК-Україна
