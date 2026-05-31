Украинцы задолжали за коммуналку более 101 млрд грн

Долги украинцев за коммуналку превысили 101 млрд. грн.

В первом квартале 2026 года долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги уменьшились на 10,7% и составляют 101,2 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Отмечается, что за январь-март население уплатило 91,8 млрд грн за коммунальные услуги, что составляет 94,1% от общей суммы начислений (97,5 млрд грн).

Лучше всего украинцы рассчитывались за поставку и распределение природного газа — уровень оплаты составил 97,9% от начисленных сумм. Хуже всего оплачивали тепло и горячую воду — всего 87,2%.

Где долги самые большие

Наибольшая доля задолженности традиционно приходится на теплоснабжение и горячую воду — 39,8 млрд грн (на 4,6% больше, чем за предыдущий квартал).

Далее следуют:

поставка и распределение природного газа — 36,2 млрд грн (+2,2%),

электроэнергия — 18,8 млрд грн (+10,6%),

централизованное водоснабжение и водоотвод — 10 млрд грн (-0,6%),

управление многоквартирным домом — 9,9 млрд грн (+3,5%),

вывоз бытовых отходов — 3,2 млрд грн (+2,4%).

Регионы с наибольшими долгами

Больше всего за жилищно-коммунальные услуги задолжали в Днепропетровской области — 19,2 млрд грн.

Также значительные долги накопили жители Донбасса (4 млрд грн), Полтавщины (3,3 млрд грн), Киева (3 млрд грн), Киевщины (2,2 млрд грн), Харьковщины (1,6 млрд грн), Львовщины (1,3 млрд грн) и Одесской области (1,1 млрд грн).

Ранее Finance.ua писал , что некоторые пенсионеры могут не оплачивать коммунальные услуги. Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

