Туристический сбор в Украине вырос на 13%: какие регионы заработали больше всего Сегодня 23:22 — Казна и Политика

Туристический сбор в Украине вырос на 13%: какие регионы заработали больше всего, Фото: magnific

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты получили 112 млн грн туристического сбора. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Региональные лидеры по объему оплаты:

Львовская область и город Киев — по 22,5 млн грн;

Ивано-Франковская область — 18,8 млн грн;

Закарпатская область — 10,3 млн грн.

Поступления от туристического сбора полностью остаются в распоряжении местных общин, что позволяет самостоятельно финансировать ключевые проекты развития.

Полученный ресурс направлен на модернизацию инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, финансирование информационных центров для путешественников и реставрацию исторических памятников.

Туристический сбор не платят:

местные жители общины или лица, арендующие там жилье на длительный срок;

лица, приехавшие в командировку (при наличии приказа или удостоверения);

лица с инвалидностью, ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

дети младше 18 лет;

лица, прибывшие по путевкам на лечение в санатории;

взятые на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

«В современных условиях каждая оплаченная гривна туристического сбора помогает регионам поддерживать экономическую устойчивость, создавать новые рабочие места в сфере услуг и повышать конкурентоспособность отечественного туризма», — отмечают в Налоговой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.