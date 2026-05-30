Туристический сбор в Украине вырос на 13%: какие регионы заработали больше всего

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты получили 112 млн грн туристического сбора. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Региональные лидеры по объему оплаты:
  • Львовская область и город Киев — по 22,5 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 18,8 млн грн;
  • Закарпатская область — 10,3 млн грн.
Поступления от туристического сбора полностью остаются в распоряжении местных общин, что позволяет самостоятельно финансировать ключевые проекты развития.
Полученный ресурс направлен на модернизацию инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, финансирование информационных центров для путешественников и реставрацию исторических памятников.
Туристический сбор не платят:
  • местные жители общины или лица, арендующие там жилье на длительный срок;
  • лица, приехавшие в командировку (при наличии приказа или удостоверения);
  • лица с инвалидностью, ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  • дети младше 18 лет;
  • лица, прибывшие по путевкам на лечение в санатории;
  • взятые на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
«В современных условиях каждая оплаченная гривна туристического сбора помогает регионам поддерживать экономическую устойчивость, создавать новые рабочие места в сфере услуг и повышать конкурентоспособность отечественного туризма», — отмечают в Налоговой.
По материалам:
Finance.ua
