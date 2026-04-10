Правительство планирует повысить зарплаты военным, рассматривают дифференцированный подход Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Кабинет Министров не отказывается от планов повышения заработной платы военнослужащих. Новые условия контрактов будут обнародованы уже через несколько недель.

Об этом во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Экономическая правда.

«Минобороны провело аудит заработных плат и работает над тем, чтобы ввести уже в этом году контрактную форму. Мы обсудили с министром обороны контракты, которые будут формироваться. Думаю, в целом мы сможем выйти через пару недель», — сказала она.

Дифференцированный подход к выплатам

Свириденко добавила, что эти контракты позволят получать дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий.

Напомним, ранее военный омбудсман Ольга Решетилова заявляла, что для повышения финансового обеспечения украинских военных следует выполнить три важных условия, одно из которых зависит от международных партнеров. По ее словам , вопрос денежного довольствия военнослужащих можно решить несколькими путями:

Первое — это осознание наших европейских партнеров о том, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы.

Второе условие — это оптимизация внутренних процессов.

Третья — это готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих.

Также Finance.ua сообщал , что Верховная Рада Украины 7 апреля приняла в целом законопроект № 15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после завершения войны.

Економічна Правда

