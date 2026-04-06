0 800 307 555
укр
Військовий омбудсмен назвала умови для підвищення зарплат в ЗСУ

Казна та Політика
178
Для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів.
Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова у інтерв’ю РБК-Україна.
«Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами.
Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону.
Друга умова — це оптимізація внутрішніх процесів.
Третя — це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.
«Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко», — додала військовий омбудсман.
Вона також підкреслила, що коли є труднощі з бюджетом, потрібно дивитися в бік оптимізації.
«Нам всім треба розуміти, що на п’ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська», — підкреслила Решетилова.
Нагадаємо, останнім часом в Україні було ухвалено низку рішень щодо соціального захисту військових та їхніх родин. Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які регулюють питання роботи, відпусток та грошового забезпечення під час воєнного стану.
Також було запроваджено нові виплати за шкоду здоров’ю для певних категорій захисників.
Нагадаємо, уЗбройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язаний
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems