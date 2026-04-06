Сьогодні 12:45

Військовий омбудсмен назвала умови для підвищення зарплат в ЗСУ

Для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів.

Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова у інтерв’ю РБК-Україна.

«Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами.

Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону.

Друга умова — це оптимізація внутрішніх процесів.

Третя — це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.

«Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко», — додала військовий омбудсман.

Вона також підкреслила, що коли є труднощі з бюджетом, потрібно дивитися в бік оптимізації.

«Нам всім треба розуміти, що на п’ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська», — підкреслила Решетилова.

Нагадаємо, останнім часом в Україні було ухвалено низку рішень щодо соціального захисту військових та їхніх родин. Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які регулюють питання роботи, відпусток та грошового забезпечення під час воєнного стану.

Також було запроваджено нові виплати за шкоду здоров’ю для певних категорій захисників.

Нагадаємо, уЗбройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.

