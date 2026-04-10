Выборы в Венгрии: что, если Орбан проиграет

Выборы в Венгрии, источник фото: pixabay

12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы для избрания членов нового созыва Национальной Ассамблеи, которая представляет собой однопалатный представительный и законодательный орган страны. Почти все эксперты и опросы прочат однозначную победу на этих выборах венгерской правоцентристской партии «Тиса», которую возглавляет Петер Мадяр. В начале апреля этой силе и его руководителю доверяли 56% избирателей, тогда как партии «Фидес» скандального прокремлевского и ныне действующего премьера Виктора Орбана — всего 37%.

Вся Европа, включая и Украину, с большим нетерпением ожидают этих выборов, ведь именно они могут начать процесс возвращения Венгрии к настоящим европейским ценностям, политике и мышлению, которое на многие годы в свое время похоронил господин Орбан. В случае победы Тисы новым руководителем правительства страны станет Петер Мадяр.

Finance.ua проанализировал, сложно ли будет новому правительству Венгрии проводить разного рода политические и экономические реформы, ведь ключевые институты власти за годы господства «Фидеса» останутся под неусыпным «оком» г-на Орбана…

Проблемные «доработки», которые могут остаться в наследство

Вероятность того, что в случае победы Петер Мадяр сможет легко проложить путь к новой европейской Венгрии, чрезвычайно низка. При руководстве Виктора Орбана страна стала полностью «орбановской»: суды, Бюджетный совет, медиа и государственные ведомства на 90% остаются под контролем Орбана, и изменить это в ближайшее время практически невозможно.

Стоит сделать особое ударение: победа партии «Тиса» действительно реальна, однако для того, чтобы получить две трети голосов в парламенте и иметь возможность менять законы в пользу новой политики. Мадяру может не хватить поддержки. Даже поддержки СМИ.

Как отмечает политолог, доктор политических наук Петр Олещук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», процесс концентрации печати в Венгрии начался еще в 2018 году с основанием Центральноевропейского фонда печати и медиа (KESMA), который объединил более 400 изданий. Фактически был создан инструмент монополизации информационного пространства страны: в настоящее время 90% венгерских СМИ находятся под влиянием партии «Фидес». Эти печатные и электронные издания не только откровенно антиевропейские, но и демонстрируют антиукраинскую риторику.

Например, портал 888. hu занимается очень агрессивной антииммиграционной и антисоросовской пропагандой. А, например, Pesti Srácok специализируется на прокремлевских материалах, адаптированных под венгерского читателя.

Телевидение: TV2 Group — один из самых популярных телеканалов страны, который после смены владельца в 2016 году стал фактически «окном» проправительственной пропаганды.

Что касается столь важного органа, как Бюджетный совет. Он независимый и осуществляет подготовку и исполнение государственного бюджета Венгрии, а также соблюдением правил государственного долга.

Глава Бюджетного совета назначается Президентом страны на 6 лет. Последний раз такое назначение состоялось 10 января 2024 года и эту должность занимает человек Орбана — Габор Горват. Таким образом, ему еще осталось работать на этой должности довольно долго — до 2030 года.

Но и это еще не все: согласно венгерскому законодательству, в состав этого органа входят еще два важных в стране человека — президент Государственной аудиторской службы, которым является Ласло Виндиш, и председатель Венгерского национального банка Михай Варга. Они тоже люди Орбана.

Совет играет критическую роль в законодательном процессе, потому что имеет право вето. Так, парламент Венгрии не может принять закон о государственном бюджете без предварительного согласия Бюджетного совета.

Совет также проверяет, отвечает ли проект бюджета требованиям Конституции Венгрии о снижении уровня государственного долга и выдает заключение об обоснованности доходов и расходов.

Таким образом, этот орган способен даже при новой власти парализовать ее работу. Бюджетный совет управляет фактически всеми государственными деньгами страны, влияет на налоги и доходы.

То же касается и судебной системы: контроль Орбана здесь тоже абсолютный. Председателем Верховного суда Венгрии является ставленник партии «Фидес», а в Конституционном суде, который выполняет в стране специфическую роль в блокировании новых законов, принятых парламентом, все 15 судей — тоже люди Орбана.

Орбан контролирует в Венгрии почти все, источник фото: pixabay

Финансовые проблемы: истощение лимита бюджета и угроза помощи ЕС

Партия «Фидес» оставила и другое очень негативное наследство для Мадяра: она исчерпала 50% лимита дефицита бюджета на 2026 год уже до февраля, то есть практически за месяц-полтора. Все эти деньги ушли на так называемые предвыборные субсидии для разных категорий граждан страны, чтобы они голосовали именно за «Фидес».

По информации Fitch Ratings, дефицит бюджета Венгрии достиг 6,4 млрд долларов, поэтому агентство изменило прогноз рейтинга страны на негативный.

По состоянию на начало 2026 года экономика Венгрии находится в сложном положении: помимо дефицита бюджета наблюдается стагнация и ограниченный доступ к европейским фондам.

Орбан в свое время рассчитывал на экономический рост за счет постоянной работы предприятий, производящих аккумуляторы, которыми славится страна. Этого не произошло: в отрасли произошел сильный спад. В целом же венгерские предприятия страдают от падения объемов заказов и их руководители обвиняют именно правительство.

Еще к этому стоит упомянуть о заморозке 18 млрд евро помощи от ЕС, которую сообщество отказывается предоставлять Венгрии из-за сдвига страны к автократии и отсутствия каких-либо реформ.

Не спасли экономику и розничный сектор, на который надеялся Орбан. Таким образом, Петер Мадяр «примет» страну, которая находится в состоянии полной стагнации и у которой пустой государственный бюджет.

Большинство экспертов склоняются к мнению, что даже при победе Петера Мадяра, ЕС не разблокирует предоставление этих средств, так сказать авансом — а реформы уже после этого.

Но политический эксперт, доктор политических наук Игорь Петренко в комментарии finance.ua заявил, что руководство ЕС так устало от политики Орбана, что найдет возможность как можно скорее разблокировать предоставление этой важной помощи. Ведь, по словам эксперта, там прекрасно понимают, что без этого обнищания населения Венгрии в дальнейшем будет происходить катастрофическими темпами.

Мадяр не сможет и не захочет сам все кардинально менять

Еще хорошая новость для венгерских граждан и дальнейшей судьбы страны состоит в том, что Петер Мадяр в случае победы на выборах не будет резко проводить какие-либо изменения и чистки.

Это может стать основой того, что «Фидес» и «Тиса» могут довольно дружно, если в этом смысле можно подобрать такое слово, сосуществовать в дальнейшем.

Так, Мадяр, по словам Игоря Петренко, прекрасно понимает, что степень евроскептицизма в Венгрии среди простого населения высока. Поэтому нельзя сразу разрушить такие стереотипы и на этой основе строить «большую любовь к ЕС».

«Мадяр на протяжении последних лет уже сам устал от этой борьбы с прокремлевским и антиевропейским Орбаном, который к тому же постоянно всех запугивает, то Соросом, то еще кем-то. Он также устал и от откровенно украифобской политики Орбана. Поэтому риторика его последних провозглашений — это не проевропейский курс, а скорее сугубо провенгерский курс», — отмечает Игорь Петренко.

Следует еще особо отметить то, что и Мадяр, и Орбан являются выходцами из одной политической силы и когда-то у них были полностью одинаковые взгляды на политические и экономические процессы в стране.

Что следует ожидать Украине

Отечественные эксперты убеждены, что в случае победы Мадяра ничего негативного для Украины не произойдет, позитивных аспектов же будет немало.

Так, по словам Игоря Петренко, между руководством обеих стран наконец-то будет проходить конструктивный диалог. «Исчезнут немало вопросов, по нефтепроводу „Дружба“, и по украинским венграм и т.д. Ведь Мадяр прекрасно понимает, что жизнь венгров на Закарпатье хорошая, у них есть, по сути, своя культурная автономия и никаких притеснений нет», — отмечает он.

Что касается экономического сотрудничества двух стран, то следует особо отметить, — оно было всегда неплохим, несмотря на все непростые моменты отношений.

К примеру, Венгрия при Орбане экспортировала электроэнергии в Украину больше, чем любая другая страна Европы. Несмотря на снижение экспорта руды, наблюдается устойчивость в поставках полуфабрикатов из стали и энергоносителей.

В 2025 году посол Украины в Венгрии отмечал, что реальные показатели торговли между обеими странами выше, чем зафиксировано официально.

Наше государство успешно экспортирует в Венгрию кабельную продукцию, полуфабрикаты из углеродистой стали, масло.

Венгрия, в свою очередь, завозит к нам машины, электрическое оборудование, медицинские препараты, сельскохозяйственную технику.

Таким образом, торговля идет полным ходом. А после прихода новой власти в Венгрии можно ожидать даже значительного увеличения ее объемов.

