В Норвегии стало больше трудоустроенных украинских беженцев
В Норвегии сообщили о росте числа трудоустроенных украинцев среди тех, кто приехал в страну с началом полномасштабной войны.
Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Сколько украинских беженцев работает в Норвегии
По официальным данным, по состоянию на конец 2025 года трудоустроены были 27 тысяч украинцев из прибывших в Норвегию из-за войны.
За последний год наблюдался «явный рост» работающих по сравнению с 2024 годом.
В октябре сообщалось, что в Норвегии — более 100 тысяч украинцев, оформивших защиту.
До этого в сентябре наблюдался рост числа вновь прибывших украинцев, которые связывали в том числе с открытием границ Украины для 18−22-летних юношей.
Трудоустройство беженцев в Германии
Ранее Finance.ua писал, что за последние три года количество трудоустроенных украинцев в Германии возросло более чем в три раза — с 16% в 2022 году до 51% в 2025-м.
Уровень удовлетворенности работой среди украинцев в Германии тоже возрос — с 87% в 2023 году до 94% в 2025 году.
Исследователи отмечают, что со временем в страну стали приезжать менее опытные специалисты. Наиболее квалифицированные специалисты прибыли в Германию во время первой волны эмиграции.
