В ГНС ответили, должны ли украинские беженцы в ЕС платить налоги в Украине

Личные финансы
19
В ГНС ответили, должны ли украинские беженцы в ЕС платить налоги в Украине
В ГНС ответили, должны ли украинские беженцы в ЕС платить налоги в Украине
Украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо.
Об этом заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух в интервью изданию «РБК-Украина».

Объяснение Налоговой

Карнаух объяснила, что при подаче декларации люди отмечают, что были резидентами другой страны и уплатили там налоги.
«Сейчас, если у них есть еще не облагаемый налогом доход, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией», — отмечает руководитель Налоговой.
По ее словам, Украина участвует в международной системе CRS, позволяющей обмениваться информацией о финансовых счетах между налоговыми органами разных стран.
Это обеспечивает справедливое обложение всех налогоплательщиков, независимо от места их пребывания.
«Украина, по этому соглашению, готова к обмену информацией со 121 страной», — добавила она.
Обмен такой информацией может производиться исключительно в налоговых целях, отметила Карнаух. Налоговая не может раздавать информацию об украинцах в целях уголовных преследований.
«Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей», — сказала Карнаух.

Какие доходы не нужно декларировать

До этого Finance.ua отмечал, что не все иностранные доходы подлежат декларированию и налогообложению в Украине.
Физические лица — резиденты Украины не обязаны декларировать и платить налоги в Украине, если они получили:
  • материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;
  • помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой степени родства, пострадавшим от российской агрессии.
Другие доходы, полученные за границей, в том числе заработная плата или доход от фриланса, подлежат декларированию в Украине. Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика.
По материалам:
РБК-Україна
