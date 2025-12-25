0 800 307 555
Налоговая не отслеживает люксовую одежду украинцев, но Range Rover — сигнал для проверки — ГНС

Казна и Политика
30
Государственная налоговая служба Украины не отслеживает расходы граждан на брендовую одежду или гаджеты. В то же время приобретение дорогостоящего имущества при отсутствии официальных доходов может стать основанием для проверки.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель ГНС Леся Карнаух.

Позиция ГНС относительно контроля расходов

Карнаух подчеркнула, что налоговая не использует практику мониторинга внешнего вида налогоплательщиков или их расходов на люксовые вещи.
«Мы такой метод не используем. И наверняка на подобные жалобы, если такие будут поступать на наш чат-бот Tax Control, мы даже не будем реагировать», — говорит Карнаух.
Руководитель ГНС пояснила, что перечень оснований для проверок четко определен законодательством. Налоговая служба постепенно внедряет CRM и рискоориентированный подход к контролю.
«Мы сейчас активно внедряем CRM, рискоориентированный подход. Ведь Украина большая страна, экономически активная, налогоплательщиков много. И Государственная налоговая служба не может охватить всех», — отметила Карнаух.
По ее словам, внимание налоговой сосредотачивается на случаях уклонения или минимизации налогов, где контроль может дать результат.

Покупка дорогого авто

По ее словам, приобретение дорогого автомобиля при минимальных или отсутствующих официальных доходах может вызвать интерес со стороны ГНС.
«Есть вопрос к такому человеку. Мы сотрудничаем, обмениваемся информацией с почти 40 государственными реестрами, в том числе с сервисным центром МВД, который регистрирует авто. В случае, если человек совершил такие расходы, при этом нет абсолютно легального дохода, то мы дадим запрос», — заявила Карнаух.
Руководитель ГНС отметила, что такая ситуация является рисковой в отношении физического лица.
«Если это накопление, если у человека достаточно объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает», — подытожила она.

Налог на люксовые авто

В Украине действует транспортный налог. Он взимается с владельцев дорогих легковых автомобилей, выпущенных не более пяти лет назад. Под налогообложение подпадают только авто, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января отчетного года.
Ставка транспортного налога фиксированная и составляет 25 тысяч гривен в год за каждый такой автомобиль.
Ранее Finance.ua рассказывал, что с 2022 по 2024 год в Украину завезли более 12 тысяч дорогих автомобилей — на общую сумму около 55 миллиардов гривен. Больше всего — почти 8 тысяч — стоили от 70 до 100 тысяч, около 3,8 тысяч — от 100 до 200 тысяч, и 219 машин стоили дороже 200 тысяч долларов.
По материалам:
РБК-Україна
Налоги
