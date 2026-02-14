0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия для Украины

Казна и Политика
72
НДС для ФЛП пока не будет
НДС для ФЛП пока не будет
Кабинет министров в феврале не будет вносить в Верховную Раду законопроект о введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. На фоне последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру Международный валютный фонд согласился пересмотреть часть предварительных фискальных требований к Украине.
Об этом во время часа вопросов правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В частности, речь пока не идет о:
  • введении обязательного НДС для ФЛП;
  • налоге для цифровых платформ;
  • пошлинах на международные почтовые отправления (посылки);
  • изменениях военного сбора.
Таким образом, правительство получило определенное пространство для корректировки налоговой политики в условиях войны и энергетических потерь.
«В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФЛП», — подчеркнула Свириденко.
Читайте также
Таким образом, премьер опровергла информацию о якобы подготовке соответствующего документа уже в этом месяце. В то же время, она не уточнила, когда именно правительство может вернуться к этому вопросу.

НДС для ФЛП как условие программы МВФ

Ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равняется $8,1 млрд.
В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен.
Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.
Читайте также
По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.
Вопрос НДС для ФЛП и других налоговых изменений формально не снят с повестки дня, однако их реализация по крайней мере временно отложена.
По материалам:
dev.ua
МВФНалогиФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems