НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия для Украины

НДС для ФЛП пока не будет

Кабинет министров в феврале не будет вносить в Верховную Раду законопроект о введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. На фоне последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру Международный валютный фонд согласился пересмотреть часть предварительных фискальных требований к Украине.

Об этом во время часа вопросов правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В частности, речь пока не идет о:

введении обязательного НДС для ФЛП;

налоге для цифровых платформ;

пошлинах на международные почтовые отправления (посылки);

изменениях военного сбора.

Таким образом, правительство получило определенное пространство для корректировки налоговой политики в условиях войны и энергетических потерь.

«В феврале правительство не будет подавать в парламент законопроект о введении НДС для ФЛП», — подчеркнула Свириденко.

Таким образом, премьер опровергла информацию о якобы подготовке соответствующего документа уже в этом месяце. В то же время, она не уточнила, когда именно правительство может вернуться к этому вопросу.

НДС для ФЛП как условие программы МВФ

$8,1 млрд. Ранее Finance.ua писал , что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равняется

более 1 млн гривен. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом

Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.

По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.

Вопрос НДС для ФЛП и других налоговых изменений формально не снят с повестки дня, однако их реализация по крайней мере временно отложена.

