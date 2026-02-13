В Минфине назвали сроки принятия новой программы МВФ Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Новая программа МВФ должна заменить действующий пакет финансирования на 15,6 млрд долларов

Украина ожидает в ближайшие недели утверждения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в объеме 8,2 млрд долларов. Новая программа должна заменить действующий пакет финансирования на 15,6 млрд долларов.

Об этом в интервью Reuters сообщил уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

По словам Буцы, формальное одобрение программы Советом директоров МВФ ожидается в ближайшее время.

«Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель. Февраль еще остается реалистичным сроком», — отметил он.

Привлечение средств от МВФ поможет Украине сохранить экономическую стабильность и финансировать государственные расходы в условиях ожидаемого дефицита бюджета, который в ближайшие годы может достигнуть около 140 млрд долларов.

В то же время, по словам Буцы, параметры финансирования на текущий и последующие годы уже согласованы, а дефицит будет покрываться за счет существующих международных обязательств. Он также отметил важность новой кредитной поддержки ЕС в 90 млрд евро.

Финансовая стратегия на случай перемирия

Даже возможное прекращение боевых действий не уменьшит финансовую нагрузку на государство. «Мы должны планировать осторожно и не быть слишком оптимистичными по отношению к новостям», — отметил Буца.

По его словам, даже в случае перемирия Украине необходимо содержать многочисленную армию и продолжать ее перевооружение.

После войны правительство не планирует быстро возвращаться к масштабным заимствованиям на международных рынках. Приоритетом будет оставаться льготное финансирование от партнеров и развитие внутреннего рынка государственных облигаций в национальной валюте, что позволяет избежать валютных рисков.

Из-за требований анализа долговой устойчивости (Debt Sustainability Analysis) Украина имеет существенные ограничения по предоставлению государственных гарантий.

По словам Буцы, правительство не сможет предоставлять гарантии государственным компаниям, в частности Укрзализныци или Нафтогазу, для реструктуризации их долгов. Государство же будет помогать им разрабатывать долгосрочные финансовые модели.

Смягчение валютных ограничений

Одним из ключевых направлений финансовой политики в 2026 году станет постепенное ослабление военных валютных ограничений.

Следующим шагом может стать разрешение иностранным инвесторам репатриировать основную сумму инвестиций в гривневые облигации. Это должно повысить привлекательность внутреннего долгового рынка и способствовать привлечению новых инвестиций.

Украина работает над повышением привлекательности своего рынка государственных облигаций. В частности:

продолжается сотрудничество с международным депозитарием Clearstream;

рассматривается присоединение к платежной системе Европейского центрального банка TARGET2;

планируется поиск стратегического партнера по развитию рыночной инфраструктуры.

Кроме того, правительство намерено вернуть украинские государственные облигации к международным индексам развивающихся рынков, в частности JPMorgan GBI-EM, что может способствовать притоку институциональных инвестиций.

