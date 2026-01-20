Украина должна отменить субсидии и реформировать налоговую систему — МВФ Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Глава МВФ советует Украине избавиться от субсидирования электроэнергии, отопления.

У Украины есть потенциал стать одной из самых динамичных экономик Европы, однако для этого необходимо продолжать структурные реформы. В частности, Украине нужно отказаться от некоторых форм субсидий.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на дискуссии проекта «Украина: на передовой будущего» в Давосе на полях Всемирного экономического форума, передает «Интерфакс-Украина».

Пересмотр субсидий

Георгиева обратила внимание на необходимость пересмотра государственных субсидий.

По ее словам, в Украине до сих пор субсидируются электроэнергия и отопление. Она отметила, что причины таких решений понятны, однако в перспективе от этого подхода следует отказываться.

Также с точки зрения фискальной стабильности остается пространство для работы над более справедливым распределением налоговой нагрузки.

Частный сектор, безопасность и рынок труда

Георгиева отметила важность устранения барьеров для развития частного сектора. Особое внимание она уделила вопросам безопасности и рабочей силы.

По ее словам, во время встреч с бизнес-лидерами в Киеве некоторые из них называли проблему доступа к рабочей силе даже более критичной, чем вопрос безопасности. Она сообщила, что МВФ готов помогать Украине в решении практических задач, в частности что касается возвращения украинцев из-за границы, преодоления структурной безработицы и интеграции ветеранов в рынок труда.

Она добавила, что также невероятно важно, чтобы Украина завершила вступление в Европейский Союз в разумные сроки, потому что это магнит для украинской экономики, чтобы полностью интегрировалась в Европу.

Прогресс в реформах во время войны

Георгиева отметила, что даже в условиях войны Украина демонстрирует лучшие результаты внедрения реформ, чем в довоенный период. В частности, в рамках открытой весной 2023 четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украина успешно прошла восемь пересмотров.

В рамках программы EFF правительство Украины взяло на себя обязательство принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Эта дорожная карта является частью Плана ЕС-Украина и предусматривает реформы специальных обязанностей (ПСО), постепенное повышение тарифов или изменение методологии тарифообразования, механизмы урегулирования долговых проблем, а также систему защиты наиболее уязвимых домохозяйств.

В середине 2025 г. МВФ отмечал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине покрывают примерно половину рыночной цены.

