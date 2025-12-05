МВФ оценил дефицит финансирования в Украине на следующие 4 года Сегодня 11:05 — Казна и Политика

МВФ оценил дефицит финансирования в Украине на следующие 4 года

По оценкам МВФ, Украина будет испытывать общий дефицит финансирования до $136,5 млрд на протяжении 2026−2029 годов, когда должна действовать новая программа EFF.

Об этом сказала в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, передает собственный корреспондент Укринформа.

Читайте также Украина и МВФ договорились о новой программе более чем на $8 млрд

«Мы оцениваем размер дефицита финансирования в течение срока действия программы в $136,5 млрд. Это на весь период по программе. В 2026—2027 годах мы оцениваем дефицит финансирования — остаточный дефицит финансирования — в размере $63 миллиарда», — отметила представитель МВФ.

Она подчеркнула, что новая программа МВФ должна помочь Украине катализировать внешнюю поддержку, способную полностью или частично покрыть дефицит финансирования. Впрочем, по ее словам, ресурсы Фонда предназначены для поддержки платежного баланса и возобновления экономического роста и не связаны с погашением каких-либо долгов.

В то же время представитель Фонда обратилась к донорам: «Наш месседж состоит в том, что оперативные действия доноров необходимы для оказания Украине помощи в финансировании ее значительных фискальных и внешних финансовых потребностей, а также предотвращения проблем с ликвидностью во время продолжения войны».

Ранее миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что составляет $8,1 млрд.

В то же время в Нацбанке рассказали , давит ли МВФ на Украину с требованием девальвировать гривну, и каким был бы курс без ежедневных интервенций.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.