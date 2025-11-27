Украина и МВФ договорились о новой программе более чем на $8 млрд Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Украина и МВФ договорились о новой программе более чем на $8 млрд

Миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что составляет $8,1 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что было достигнуто соглашение, определяющее комплекс мер фискальной и монетарной политики. Они должны поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить долговую и внешнеэкономическую устойчивость, усилить борьбу с коррупцией и повысить качество управления.

Дальнейшие шаги

Программу могут вынести на рассмотрение Совета директоров МВФ после выполнения предварительных мер и при условии достаточных финансовых гарантий от доноров.

Фонд ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки. По базовому сценарию общий разрыв финансирования в 2026—2029 годах оценивается в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах остаточный разрыв составляет около $63 млрд.

В МВФ отмечают, что программа будет корректироваться при каждом пересмотре в зависимости от перспектив завершения войны.

В Фонде подчеркивают, что после восьми успешных пересмотров предыдущей программы украинские власти подтвердили готовность использовать новую программу как основу среднесрочной политики.

Состояние украинской экономики

Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на недавнее усиление атак на энергетическую и другую критическую инфраструктуру. В то же время риски для прогноза остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности продолжительности и интенсивности войны, а также сроков и объемов дополнительной международной поддержки доноров.

Основные обязательства Украины

Среди первоочередных обязательств украинской власти:

принятие бюджета на 2026 год, который отвечает условиям программы;

отказ от неэффективных расходов или введение налоговых льгот;

меры по мобилизации внутренних доходов, которые необходимо дополнить своевременным и масштабным внешним финансированием от доноров на условиях, приближенных к грантовым, чтобы обеспечить устойчивость долга;

реализация стратегии реструктуризации долга;

предотвращение уклонения от уплаты налогов;

налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;

меры по борьбе с теневой экономикой и т. д.

НБУ обязуется снизить инфляцию до целевого уровня 5% в течение своего трехлетнего горизонта политики, обеспечивая одновременно большую гибкость обменного курса для адаптации к фундаментальным факторам и усиливая роль обменного курса как амортизатора шоков, что также будет способствовать сохранению достаточных валютных резервов центрального банка.

МВФ также ожидает продолжения актикоррупционных реформ и реформ государственных предприятий, в частности изменения процедуры назначения руководителей государственных предприятий и государственных банков.

Премьер-министр Юлия Свириденко добавила , что эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая критически важна в последующие годы.

Свириденко подчеркнула, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики и то, что Украина продолжает курс на реформы.

«Украина продолжает курс на реформы. Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институции. Мы готовы и далее внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе», — отметила она.

«Несмотря на условия неопределенности в Украине, программа EFF является опорой в сотрудничестве с разными международными партнерами и открывает путь для широкомасштабного финансирования доноров, включая страны G7 и Европейский Союз», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что в рамках новой программы правительство Украины обязуется: укреплять политики, поддерживающие фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую устойчивость; поддерживать экономическое восстановление с одновременным улучшением управления и укреплением институтов для содействия долгосрочному росту на пути послевоенного восстановления Украины и ее евроинтеграции.

