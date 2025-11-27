В Украине планируют расширить круг декларантов: НАПК хочет взять под надзор советников высокопоставленных должностных лиц Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) поддерживает расширение декларирования доходов на советников и помощников чиновников, чтобы повысить прозрачность и уменьшить коррупционные риски в государственном секторе. Масштабные коррупционные схемы, как по делу «Мидас», показывают, что эти лица могут оказывать существенное влияние на финансы государства, даже не занимая официальных руководящих должностей.

Об этом заявил руководитель НАПК Виктор Павлущик во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции.

«Я думаю, наша позиция совпадает с теми рекомендациями, которые предоставила Европейская комиссия в пакете расширения. Они предусматривают распространение декларирования советников и помощников», — отметил Павлущик.

Отмечается, что таким образом регулятор подчеркивает необходимость повышения прозрачности и контроля над финансовыми потоками лиц, фактически влияющих на принятие решений в государственном секторе.

Заседание комитета состоялось в контексте резонансной операции «Мидас», раскрывшей масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на «Энергоатом». В расследовании приняли участие представители НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и СБУ (Служба безопасности Украины).

Одним из фигурантов этого дела был советник высокопоставленного чиновника, который, по данным следствия, организовывал «откаты» в размере 10−15% от стоимости контрактов компании. Общая сумма легализованных средств через офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача, составила около 100 миллионов долларов. Ключевую роль в контроле над отмыванием наличных играл Тимур «Карлсон» Миндич.

Отмечается, что этот случай четко демонстрирует, что советники и помощники высокопоставленных должностных лиц, даже если не занимают официально руководящие должности, могут оказать существенное влияние на государственные финансы. Поэтому расширение декларирования на такие категории лиц выглядит логичным шагом в борьбе с коррупцией.

