«Проектируй и строй»: правительство приняло постановление о внедрении в ОПК экспериментального проекта Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял постановление о введении экспериментального проекта в оборонно-промышленном комплексе. В ее основе принцип «Проектируй и строй».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Принятое решение позволит ускорить дублирование производственных мощностей одного из ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

После практической отработки положений эксперимента его действие может быть расширено на другие сегменты отечественного ОПК.

Согласно действующему законодательству, любое строительство состоит из нескольких основных стадий: от проектирования до ввода в эксплуатацию. И каждый последующий этап не может приступать к завершению предыдущего, что существенно затягивает создание новых производственных объектов. Постановление предусматривает упрощенный механизм.

Что изменится

В частности, проектирование и строительство в пределах экспериментального проекта может выполняться одновременно.

Предприятие, участвующее в экспериментальном проекте, будет иметь право заключать договоры о поставках ресурсов (воды, газа, тепла, электрической энергии) без зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдаче сертификата.

Принятое решение обеспечит быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойных поставок продукции оборонного назначения государственным заказчикам.

