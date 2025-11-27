0 800 307 555
«Проектируй и строй»: правительство приняло постановление о внедрении в ОПК экспериментального проекта

Казна и Политика
41
Кабинет Министров принял постановление о введении экспериментального проекта в оборонно-промышленном комплексе. В ее основе принцип «Проектируй и строй».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Принятое решение позволит ускорить дублирование производственных мощностей одного из ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.
После практической отработки положений эксперимента его действие может быть расширено на другие сегменты отечественного ОПК.
Согласно действующему законодательству, любое строительство состоит из нескольких основных стадий: от проектирования до ввода в эксплуатацию. И каждый последующий этап не может приступать к завершению предыдущего, что существенно затягивает создание новых производственных объектов. Постановление предусматривает упрощенный механизм.

Что изменится

В частности, проектирование и строительство в пределах экспериментального проекта может выполняться одновременно.
Предприятие, участвующее в экспериментальном проекте, будет иметь право заключать договоры о поставках ресурсов (воды, газа, тепла, электрической энергии) без зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдаче сертификата.
Принятое решение обеспечит быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойных поставок продукции оборонного назначения государственным заказчикам.
