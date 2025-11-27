Украина в третьем квартале не получила два транша от ЕС и МВФ: Счетная палата назвала причины Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Несмотря на усиливающиеся удары российских агрессоров по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, уменьшение объемов промышленного производства и экспорта товаров и услуг, экономика Украины в третьем квартале 2025 года росла.

Об этом говорится в Заключении Счетной палаты «О результатах анализа выполнения закона О Государственном бюджете Украины на 2025 год в январе — сентябре».

Поступления от международных партнеров составили 1,4 трлн. грн. Доля безвозвратной финансовой помощи в общем объеме внешних поступлений уменьшилась до 23,5%. Остальное составляли кредиты.

Из-за нарушения сроков или неполного выполнения обязательств по достижению целевых показателей реформ не поступили запланированные средства. В частности, Украина не получила от ЕС по программе Ukraine Facility сумму 5,7 млрд евро и 0,5 млрд долл. США по кредиту МВФ.

Доходы госбюджета

Доходы государственного бюджета составили 2,7 трлн. грн. По сравнению с результатами за январь и сентябрь 2024 года они выросли на 25%, но темпы роста были более медленными, чем раньше.

План доходов общего фонда за три квартала перевыполнен на 5,2%. Это стало возможным благодаря росту заработной платы и доходов хозяйствующих субъектов. Доходы специального фонда увеличились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 26,8%.

В то же время аудиторы выявили риски недовыполнения плана поступлений до конца года. Речь идет о налогах, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, о рентной плате за пользование недрами общегосударственного значения и об акцизном налоге с произведенных в Украине товаров.

Риски связаны с курсом гривны к иностранным валютам, который ниже прогноза, сокращением добычи природного газа и уменьшением производства горючего вследствие повреждения инфраструктуры.

Расходы госбюджета

Расходы государственного бюджета в январе и сентябре 2025 года составили 3,6 трлн грн. Это на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего выросли расходы на оборону, их доля составила 69,4% всех расходов и достигла 2,5 трлн грн.

Итого расходов сектора безопасности и обороны проведено на 70 млрд грн меньше плана.

Резервный фонд

Правительство распределило 62% средств резервного фонда. Четвертую часть этих средств направили на мероприятия, которые не отвечали целям создания фонда и должны финансироваться из других источников.

Среди таких расходов были программы Зимняя поддержка и кешбэк покупателям товаров украинского производства, а также ремонт, реконструкция и реставрация инфраструктурных объектов, жилых и общественных зданий для создания безбарьерного пространства.

Счетная палата рекомендует правительству принимать решения о выделении средств резервного фонда только в соответствии с его назначением.

Кредитование и дебиторская задолженность

Расходы и предоставление кредитов для реализации публичных инвестиционных проектов были на 60% меньше плана.

Меньше плана были расходы на развитие муниципальной инфраструктуры, на реализацию проектов Минздрава и на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области.

Расходы на компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения составили всего 11% от плана.

Просроченная дебиторская задолженность продолжала расти. Она была у 54 главных распорядителей средств государственного бюджета. Наибольшие объемы задолженности были у Минобороны с суммой 68,1 млрд грн, у Министерства внутренних дел с суммой 6,4 млрд грн и Министерства стратегических отраслей промышленности, находящегося в стадии ликвидации, с суммой 1,4 млрд грн.

Займы и государственный долг

Государственные займы остались основным источником финансирования бюджета с долей 90,5%. Их фактический объем был меньше плана на 11%. Риски недополучения этих средств до конца года остаются значительными.

Общий объем государственного и гарантированного государством долга вырос на 14,9%, что составило 1,4 трлн. Суммарный долг достиг 8,24 трлн. грн. Внешний долг увеличился более чем на 20,1%, что повышает зависимость бюджета от валютных колебаний.

Расходы на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга составили 709 млрд. грн. Это на 22,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время, на эти расходы направили на треть меньше средств, чем планировали на три квартала 2025 года.

Международные резервы Украины по данным НБУ выросли на 6,2% и на 01.10.2025 составили 46,5 млрд долл. США.

