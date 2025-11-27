0 800 307 555
Кабмин начал работу над Ветеранским кодексом и принял новые решения по поддержке защитников

Кабинет Министров принял ряд важных решений, направленных на формирование современной системы поддержки ветеранов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе заседания правительства.
«Кабинет Министров начал работу над новым комплексным документом — Ветеранским кодексом, который объединит все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок», — сообщила глава правительства.

Кто войдет в Ветеранский кодекс

Документ охватывает не только ветеранов и ветеранок российско-украинской войны и их семьи.
Он также включает ветеранов войн ХХ века и членов их семей, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины, иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины, пострадавших участников Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни, а также работников предприятий и организаций, участвовавших у мероприятиях обороны.
Документ должен гарантировать комплексную поддержку ветеранов и их семей, достойное возвращение к мирной жизни через образование, работу и реабилитацию, а также чествование памяти погибших Героев.
Кодекс предусматривает внесение изменений в более чем двадцать действующих нормативно-правовых актов и будет передан в Верховную Раду.

Экспериментальный проект по коррекции рубцов

Правительство утвердило запуск экспериментального проекта по оказанию услуг по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений и ожогов для военных и ветеранов.
Целью проекта является обеспечение доступа к необходимой медицинской поддержке и содействие социальной адаптации защитников.
Программа начнется в начале января и продлится до 31 декабря 2026 года.

Создание государственных ветеранских пространств

Первые государственные ветеранские пространства планируют открыть в начале нового года в Кривом Роге, Луцке и Ивано-Франковске.
В целом планируется создание 153 таких пространств.
В этих центрах ветераны, их семьи и семьи погибших могут получать ключевые государственные услуги в одном месте.

Жилищные компенсации

Правительство направило 1,7 млрд грн на обеспечение жильем 715 семей ветеранов. В течение 2025 года жилищные компенсации уже получили 1587 семей.
«Новое перераспределение средств позволит продолжить реализацию программ обеспечения жильем семей защитников», — заверила Свириденко.
Она подчеркнула, что цель принятых решений состоит в том, чтобы ветераны могли полноценно возвращаться к гражданской жизни и испытывать постоянную поддержку государства.
Напомним, ранее Finance.ua опубликовал исследование codes.com.ua, в котором говорилось, что ситуация с экономическим положением действующих военнослужащих и ветеранов в Украине остается неоднозначной.
С одной стороны, средняя зарплата военного, не находящегося на территории активных боевых действий, на 21,6% выше дохода гражданского. С другой стороны, рост цен и значительные затраты на другие базовые нужды побуждают к постоянной экономии не только обычных граждан, но и военных. И система государственных льгот для защитников не способна полностью покрыть все основные потребности. О реальных условиях жизни и потребностях ветеранов — читайте здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминВоеннослужащий
