10 самых популярных вакансий для специалистов с высшим образованием

Бизнес через Службу занятости чаще всего ищет работников сферы торговли и услуг, рабочих специальностей и простейших профессий. Машинисты, водители, швеи, слесари и трактористы относятся к категориям, где вакансии появляются тысячи раз каждый год.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Статистика показывает, что большинство предложений касается специалистов с профессионально-техническим образованием. Узкопрофильных врачей, ученых, эконометристов и аналитиков работодатели ищут иногда один раз в год.

В то же время есть профессии, по которым требуется высшее образование и которые стабильно пользуются спросом.

Служба занятости назвала десять самых распространенных предложений работы, для которых требуется высшее образование.

Бухгалтер

Сейчас уже есть вакансии, не требующие от будущих работников окончания высших учебных заведений по специальностям «Учет и аудит» или «Экономика предприятия». Однако большинство работодателей хотят видеть на такой работе человека, серьезно изучавшего анализ финансово-хозяйственной деятельности.

В общей сложности таких вакансий за 10 месяцев этого года насчитывалось чуть более 8 тысяч.

Специалист государственной службы

В зависимости от того, в каком направлении будет работать такой сотрудник, по такому образованию его и выбирают.

Специалист по планированию получит образование менеджера, работник юридического отдела — диплом по праву, а в подразделение коммуникаций пригласят работников-журналистов.

В общей сложности таких вакансий в Службе занятости было 4,4 тысячи.

Менеджер по продажам

В этом году Служба занятости предлагала 46 профессий менеджерского направления, которые насчитывают более 7 тысяч предложений работы. Больше всего искали менеджеров по сбыту.

Это специалисты, которые организуют и координируют продажи предприятий, находят новых клиентов, проводят с ними переговоры и заключают договоры. Таких вакансий было 2,4 тысячи.

Воспитатель

Такому сотруднику нужно получить педагогическое образование, чаще всего по специальности «Дошкольное образование». Таких вакансий с начала года было около 2,4 тысячи.

Социальный работник

Это специалист, помогающий людям с их бытовыми, социальными и психологическими проблемами посредством консультаций, реабилитации, помощи в поиске ресурсов и многими другими формами поддержки.

На такие вакансии требуется высшее образование по специальности «Социальная работа», «Социальная педагогика» или «Психология». В целом с начала года в Службе занятости было около 2 тысяч таких предложений работы.

Экономист

Это специалист, который анализирует, прогнозирует и планирует деятельность предприятий, проводит расчеты и работает над повышением эффективности работы компаний, а иногда и отраслей или государств.

Все вакансии для экономистов требуют профильного образования по специальности «Экономика». В общей сложности работодатели искали таких специалистов 1,4 тысячи раз. А Служба занятости разместила 13 разнопрофильных вакансий экономистов, общий спрос по которым составлял 2 тысячи предложений работы.

Инженер

Это специалист с высшим техническим образованием, который ведет инженерную деятельность, то есть решает технические задачи, создает и эксплуатирует технику и технологии.

Таких предложений работы насчитывалось более 1,2 тысяч. В целом же инженеров в разных отраслях искали по 143 разным профессиям 6,2 тысячи раз.

Фармацевт

Фармацевт — это медицинский специалист с фармацевтическим образованием, который занимается изготовлением, хранением, контролем качества и продажей лекарственных средств. Он работает в аптеках, на фармацевтических предприятиях, аптечных складах или в лабораториях.

В целом, связанных с такой деятельностью вакансий в Службе занятости с начала года было 9 разных направлений для 1,5 тысяч человек. Непосредственно фармацевтов искали почти тысячу раз.

Психолог

Это специалист, который изучает психические процессы и оказывает людям психологическую помощь. Такой специалист должен получить высшее образование по специальности «Психология».

В общей сложности профессий, касающихся такой работы в этом году насчитывалось 7, все они охватывают потребность в 1,9 тысячах кадров. Однако чисто психологов работодатели искали почти в 950 раз.

Преподаватель высшего учебного заведения

Такой специалист занимается обучением, методической, научной работой. Кроме преподавательской работы такие работники проводят научные исследования и разрабатывают учебные материалы.

Часто должности преподавателей могут занимать лица, у которых есть не только высшее образование, но и степень или ученое звание. Таких работников работодатели искали через Службу занятости 939 раз.

