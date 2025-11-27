На каких основаниях можно продлить срок пребывания иностранца в Украине Сегодня 14:25 — Личные финансы

На каких основаниях можно продлить срок пребывания иностранца в Украине

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила , на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что нужно сделать.

Основания

для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:

лечение;

роды;

уход за больным членом семьи;

вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;

оформление наследства;

наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное жительство;

подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;

подача заявления на приобретение гражданства Украины;

другие обстоятельства, исключающие возможность выезда иностранца или лица без гражданства.

Чтобы получить услугу

нужно собрать необходимые документы;

и обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту жительства;

подать заявление и необходимые документы.

