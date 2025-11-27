На каких основаниях можно продлить срок пребывания иностранца в Украине
Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что нужно сделать.
Основания
для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:
- лечение;
- роды;
- уход за больным членом семьи;
- вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
- оформление наследства;
- наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное жительство;
- подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;
- подача заявления на приобретение гражданства Украины;
- другие обстоятельства, исключающие возможность выезда иностранца или лица без гражданства.
Чтобы получить услугу
- нужно собрать необходимые документы;
- и обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту жительства;
- подать заявление и необходимые документы.
