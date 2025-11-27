0 800 307 555
На каких основаниях можно продлить срок пребывания иностранца в Украине

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, на каких основаниях иностранцу можно продлить срок пребывания на территории Украины и что нужно сделать.
Основания

для получения услуги продления срока пребывания на территории Украины:
  • лечение;
  • роды;
  • уход за больным членом семьи;
  • вынужденная остановка на территории Украины в связи с чрезвычайными обстоятельствами;
  • оформление наследства;
  • наличие оснований для оформления вида на постоянное или временное жительство;
  • подача заявления о получении разрешения на иммиграцию;
  • подача заявления на приобретение гражданства Украины;
  • другие обстоятельства, исключающие возможность выезда иностранца или лица без гражданства.
Чтобы получить услугу

  • нужно собрать необходимые документы;
  • и обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС Украины по месту жительства;
  • подать заявление и необходимые документы.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
