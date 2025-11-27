0 800 307 555
Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час — Укрзализныця

Личные финансы
133
С 14 декабря 2025 года, в новом графике движения на 2026 год, Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Что такое тактовое движение

Тактовое движение — это модель сообщения, по которой поезда отправляются через равные промежутки времени. Например, каждый час или каждые полчаса.
Такая система широко применяется в странах с развитой железнодорожной сетью, в частности, в Германии, Австрии, Нидерландах, и уже хорошо показала себя на маршруте Kyiv City Express в Украине.
Для пассажиров тактовое движение удобно тем, что расписание предсказуемо и легко запоминается. Для железной дороги эта модель позволяет равномерно распределять пассажиропоток в течение суток и уменьшать пиковую нагрузку на направлении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна заработать уже в декабре. Одним из ее направлений станет проект транспортной помощи «УЗ-3000», что позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны;
«Укрзализныця» планирует, что новая программа бесплатных перевозок «УЗ-3000» будет действовать в наименее загруженные периоды — в январе-феврале и октябре-ноябре 2026 года. В приложении компании отображается список доступных маршрутов и рейсов со свободными местами. Каждый пассажир сможет совершить до четырех бесплатных поездок.
Алена Листунова
