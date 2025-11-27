ТОП-5 распространенных ошибок, которые делают новые пользователи iPhone Сегодня 18:00 — Личные финансы

Переход на iPhone со смартфона Android означает изучение и ознакомление с новыми настройками по умолчанию, комбинациями клавиш и параметрами. iOS от Apple по-разному обрабатывает многозадачность, управление батареей и обновление программного обеспечения, и новым пользователям может потребоваться время, чтобы к этому привыкнуть, пишет bgr.com.

Исправления, работающие на телефоне Android, могут не дать такого же результата на iPhone и даже могут иметь обратный эффект в некоторых случаях.

Например, принудительное закрытие может разрядить аккумулятор телефона быстрее, чем его сохранение. Еще один раздражающий пример — удаление фотографий и видео из фотоальбома iPhone для освобождения места в хранилище может привести к их потере из iCloud без определенных усилий. Задержка обновлений также может привести к проблемам с производительностью и рискам безопасности, чтобы избежать ошибок.

Вот некоторые типичные ошибки, которые могут допустить пользователи iPhone, впервые пользующиеся этой технологией, особенно после длительного использования другой операционной системы.

Использование некачественных зарядных аксессуаров

Apple не включает адаптер питания в комплект новых iPhone; пользователи получают только кабель USB-C. Это означает, что придется тратить дополнительные средства на зарядное устройство, а аксессуары Apple обычно дорогие. Адаптер питания мощностью 20 Вт стоит еще 19 долларов.

Несертифицированные зарядные устройства, особенно менее известные бренды, которые утверждают, что предлагают быструю зарядку, могут представлять реальную опасность для вашего телефона, поскольку им не хватает надлежащей регулировки напряжения. Это может привести к перегреву при зарядке или повреждении аккумулятора телефона. Также дешевые кабели USB-C не поддерживают безопасную скорость зарядки и могут повредить зарядный порт вашего телефона.

Удаление фотографий для освобождения места

Объем хранилища на iPhone ограничен, и всегда разумно создавать резервные копии фотографий и видео, чтобы сэкономить место. Однако iCloud работает иначе, чем Google Фото, и некоторые усваивают это на собственном опыте.

Новые пользователи часто удаляют фотографии и видео, чтобы освободить место, думая, что они безопасно хранятся в iCloud. Позже они обнаруживают, что эти фотографии и видео исчезли из вашего iPad, Mac и iCloud.

Причина заключается в том, что iCloud — это сервис синхронизации в реальном времени, а не традиционное резервное копирование. При удалении фотографии или видео на одном устройстве они удаляются на всех других устройствах, на которых вы вошли в систему. Кроме того, удаленные медиафайлы перемещаются в папку «Недавно удаленные» на 30 дней, прежде чем будут окончательно стерты, и в течение этого времени они все еще занимают место для хранения.

Экономия заряда батареи

Когда вы начинаете скачивать больше приложений, создавать видео в Instagram и часами листать X (ранее Twitter), аккумулятор вашего iPhone разряжается быстрее, чем раньше.

Люди думают, что лучший способ сэкономить заряд батареи — это провести пальцем вверх, чтобы закрыть все программы и снова открыть нужные. Хотя некоторые телефоны Android имеют преимущества от этого, iOS так не работает. Принудительное закрытие приложений на iPhone может нанести больше вреда аккумулятору iPhone, чем пользы.

При обычной работе iOS автоматически управляет фоновыми приложениями, решая, какие программы оставить приостановленными, а какие закрыть в зависимости от потребностей в памяти. Когда вы закрываете приложение обычным способом, iOS переводит его в состояние приостановки, где использование системных ресурсов минимально, и это приложение почти не использует заряд батареи.

Однако, когда вы принудительно закрываете приложения и снова их открываете, вашему iPhone приходится перезагружать все с нуля, что потребляет гораздо больше заряда батареи и вычислительной мощности, чем простое использование приостановленной программы. Если у вас нет проблем с приложением, лучше оставить его открытым, чтобы сэкономить заряд батареи и быстрее открывать ее.

Задержка обновлений программного обеспечения

Некоторые люди ждут неделями, прежде чем устанавливать новые обновления программного обеспечения на свой iPhone, думая, что это замедлит работу телефона или вызовет ошибку. Этот страх в основном связан с их опытом работы с Android, где новое обновление может испортить некоторые функции или повлиять на время работы аккумулятора.

Apple может не выпускать новые функции каждый раз с обновлениями iOS, но в большинстве своем они содержат критические патчи безопасности. Если вы пропускаете обновление iOS в течение недель, это делает ваш телефон уязвимым к нарушениям безопасности.

Хотя вы избегаете ошибок, ваши личные данные находятся под угрозой. Новые обновления iOS могут сначала привести к заряду батареи и производительности. После обновления iPhone запускает процессы в фоновом режиме для подготовки новой ОС, эти задачи нуждаются в большей вычислительной мощности, что приводит к увеличению использования заряда батареи. Однако производительность телефона возвращается в норму через несколько дней, и иногда iPhone работает лучше, чем раньше.

Игнорирование таких функций, как Find My, AirDrop или Siri

Новые пользователи iPhone либо не знакомы с такими функциями как Find My, Siri и AirDrop, либо часто считают их слишком сложными. Они делятся фотографиями с помощью электронной почты или WhatsApp, пропускают настройки Siri или не осознают важность Find My, пока не становится слишком поздно. Однако это простые инструменты, решающие повседневные проблемы, если использовать их правильно.

С помощью Siri можно выполнять множество задач одновременно и быстрее управлять телефоном, даже не касаясь его. С помощью голосовой команды можно лучше планировать свой день, прося Siri воспроизводить или приостанавливать музыку, устанавливать напоминания или будильники, планировать календарь, уменьшать яркость, открывать Карты и звонить друзьям.

Люди используют WhatsApp или Gmail для обмена фотографиями и видео, не осознавая, что AirDrop может сделать это проще и быстрее. Он позволяет передавать файлы между устройствами Apple с помощью Bluetooth и Wi-Fi. От фотографии размером 5 МБ до видео размером 1 ГБ вы можете быстро делиться фотографиями и видео без сжатия оригинального разрешения.

