0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця представила новый график 2025/2026: 8 международных и 3 внутренних маршрута

Личные финансы
14
Укрзализныця представила новый график 2025/2026: 8 международных и 3 внутренних маршрута
Укрзализныця представила новый график 2025/2026: 8 международных и 3 внутренних маршрута
С 14 декабря начнет действовать новый график движения поездов на 2025/2026 годы. Укрзализныця представила сразу несколько важных обновлений. Среди них 8 новых международных маршрутов и 3 новых внутренних сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
За 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла более 25 млн пассажиров. Это почти на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Летом компания протестировала модель дополнительных перевозок за счет использования дневных оборотных поездов между основными рейсами. Это дало более 7000 дополнительных мест в пиковые дни и послужило основой для планирования графика на 2026 год.
В новом расписании Укрзализныця планирует увеличить количество мест в пиковые периоды на 20% и в целом предложить более 2 млн мест в год.

Новые внутренние сообщения

Барвенково — Чоп (№ 47/48)

Появляется новый поезд, который станет важным маршрутом для жителей Донбасса. Регион сохраняет мультимодальное сообщение, поэтому из Барвенкового можно будет быстро добраться до центров реабилитации в Карпатах и ​​Закарпатье, а также международного хаба в Чопе.

Кривой Рог — Ивано-Франковск (№ 33/34)

Это новое сообщение объединит центральные регионы с Прикарпатьем и обеспечит удобный доступ к туристическим локациям Запада Украины.

Харьков — Ужгород (№ 113/114)

Обновленный маршрут исторического «бахмутского» рейса продлен до Ужгорода. Он остается важным социальным поездом для Полесья и Волыни и обеспечит прямое сообщение с горными регионами для жителей Житомира, Олевска, Сарнов, Рафаловки и других городов.

Рейсы в горные курорты

В направлении горных центров отдыха и реабилитации в новом графике предусмотрено более 40 рейсов. Большинство из них из прифронтовых областей.
На постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов — Ворохта, выполняющий современный дизель-поезд ДПКр-3.
Продажа билетов по новому расписанию на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте Укрзализныци.
Напомним, с 14 декабря 2025 года в новом графике движения на 2026 год Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода. Что такое тактовое движение — рассказываем здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems