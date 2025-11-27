Укрзализныця представила новый график 2025/2026: 8 международных и 3 внутренних маршрута Сегодня 17:45 — Личные финансы

С 14 декабря начнет действовать новый график движения поездов на 2025/2026 годы. Укрзализныця представила сразу несколько важных обновлений. Среди них 8 новых международных маршрутов и 3 новых внутренних сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

За 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла более 25 млн пассажиров. Это почти на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Летом компания протестировала модель дополнительных перевозок за счет использования дневных оборотных поездов между основными рейсами. Это дало более 7000 дополнительных мест в пиковые дни и послужило основой для планирования графика на 2026 год.

В новом расписании Укрзализныця планирует увеличить количество мест в пиковые периоды на 20% и в целом предложить более 2 млн мест в год.

Новые внутренние сообщения

Барвенково — Чоп (№ 47/48)

Появляется новый поезд, который станет важным маршрутом для жителей Донбасса. Регион сохраняет мультимодальное сообщение, поэтому из Барвенкового можно будет быстро добраться до центров реабилитации в Карпатах и ​​Закарпатье, а также международного хаба в Чопе.

Кривой Рог — Ивано-Франковск (№ 33/34)

Это новое сообщение объединит центральные регионы с Прикарпатьем и обеспечит удобный доступ к туристическим локациям Запада Украины.

Харьков — Ужгород (№ 113/114)

Обновленный маршрут исторического «бахмутского» рейса продлен до Ужгорода. Он остается важным социальным поездом для Полесья и Волыни и обеспечит прямое сообщение с горными регионами для жителей Житомира, Олевска, Сарнов, Рафаловки и других городов.

Рейсы в горные курорты

В направлении горных центров отдыха и реабилитации в новом графике предусмотрено более 40 рейсов. Большинство из них из прифронтовых областей.

На постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов — Ворохта, выполняющий современный дизель-поезд ДПКр-3.

Продажа билетов по новому расписанию на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте Укрзализныци.

Напомним, с 14 декабря 2025 года в новом графике движения на 2026 год Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода. Что такое тактовое движение — рассказываем здесь

