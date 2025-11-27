Мобилизированные ФЛП смогут вернуть излишне уплаченные налоги: как это сделать Сегодня 19:04 — Личные финансы

Мобилизированные ФЛП смогут вернуть излишне уплаченные налоги: как это сделать

Мобилизированные ФЛП — плательщики единого налога освобождаются от уплаты единого налога и военного сбора, а также от подачи декларации за период службы.

Об этом пишет издание 7eminar со ссылкой на письмо Государственной налоговой службы.

Отмечается, что на практике многие предприниматели продолжали платить эти налоги. Теперь они могут вернуть излишне уплаченные суммы. Сделать это нужно не через уточняющие декларации, а путем подачи заявления с подтверждающими документами.

Как вернуть излишне уплаченные налоги

Мобилизированный ФЛП, уплачивавший единый налог и военный сбор во время службы, имеет право подать заявление на возврат в течение 1095 дней с даты возникновения переплаты и при отсутствии налогового долга.

После отмены или аннулирования начисленных обязательств ГНС может вернуть предпринимателю эти суммы.

На сегодняшний день у ГНС нет сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о дате мобилизации, заключения контракта или демобилизации самозанятого лица. Поэтому для отмены начислений и возврата уплаченных сумм ФЛП должен обратиться в налоговый орган по месту налогового адреса. К заявлению нужно приложить копии документов, подтверждающих мобилизацию.

Как заполнить декларацию за 2025 год

В декларации плательщика единого налога за 2025 год в разделе III «Показатели хозяйственной деятельности для плательщиков единого налога второй группы» в части ежемесячных авансовых взносов и в разделе VIII «Определение налоговых обязательств по военному сбору» указываются фактически уплаченные суммы единого налога и военного сбора. Эти данные заполняются только при возникновении обязанности подачи декларации или ее фактической подачи.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. На время службы ФЛП освобождаются от уплаты:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.

С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по определению максимальной суммы дохода, на которую начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

