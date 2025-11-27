Налоговые обязанности при преобразовании юрлица: какие изменения — разъяснение ГНС
Как меняются обязанности налогоплательщиков в случае преобразования юридического лица, то есть изменения его организационно-правовой формы.
Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.
Разъяснения касаются проверок, НДС, подачи деклараций, регистрационных действий и переноса показателей при реорганизации.
Преобразование — не повод для внеплановой проверки.
Преобразование юридического лица не является основанием для документальной внеплановой проверки по пп. 78.1.7 ст. 78 НКУ. Внеплановые проверки возможны только когда:
- юрлицо прекращается;
- начата реорганизация другого вида (слияния, присоединения
и т. п.);
- закрывается обособленное подразделение;
- открыто дело о банкротстве;
- подано заявление о снятии с учета.
И даже в этих случаях проверка назначается только при наличии налоговых рисков.
Попадет ли предприятие в план-график проверок
Преобразование может учитываться при формировании плана графика плановых проверок, но не является отдельным основанием. Важен не факт реорганизации, а уровень налоговых рисков плательщика. Приоритет в плановых проверках — у предприятий с высокими рисками неуплаты налогов.
ГНС проинформируют автоматически
При преобразовании налоговый номер предприятия сохраняется. Контролирующие органы получают данные об этих изменениях напрямую из Единого госреестра. Поэтому отдельно уведомлять ГНС о преобразованиях не нужно, если регистрационные действия уже внесены в ЕГР.
Новый плательщик налога на прибыль
Предприятие, созданное в результате преобразования, считается вновь созданным плательщиком налога на прибыль. Ему нужно отчитываться за период с даты преобразования до конца года.
Правопреемник имеет право уменьшить финрезультат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, деятельность которого прекращается, — при условии соблюдения НКУ.
Перерегистрация НДС — обязательна
По правилам НДС преобразование требует перерегистрации плательщика НДС. Плательщику нужно подать форму № 1-НДС с пометкой «Перерегистрация» в течение 10 рабочих дней после завершения преобразования.
После перерегистрации:
- дата регистрации плательщиком НДС не меняется;
- индивидуальный НДС-номер остается прежним.
Если заявление не подано в срок — контролирующий орган самостоятельно аннулирует регистрацию плательщика НДС (ст. 184 НКУ).
Операция преобразования — вне налогообложения НДС
Сам процесс реорганизации путем преобразования не является объектом обложения НДС. А сумма отрицательного значения НДС может перейти в налоговый кредит правопреемника после документальной проверки и заявления плательщика.
О возможном включении нового предприятия в категорию «рисковых» — вопрос решает региональная комиссия по общим критериям, на основе налоговой информации и рисковости операций.
Поделиться новостью
Также по теме
Налоговые обязанности при преобразовании юрлица: какие изменения — разъяснение ГНС
Мобилизированные ФЛП смогут вернуть излишне уплаченные налоги: как это сделать
ТОП-5 распространенных ошибок, которые делают новые пользователи iPhone
Укрзализныця представила новый график 2025/2026: 8 международных и 3 внутренних маршрута
Профессии, которые будут востребованы в следующие 10 лет (продолжение)
Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час — Укрзализныця