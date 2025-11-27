Налоговые обязанности при преобразовании юрлица: какие изменения — разъяснение ГНС Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как меняются обязанности налогоплательщиков в случае преобразования юридического лица, то есть изменения его организационно-правовой формы.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

Разъяснения касаются проверок, НДС, подачи деклараций, регистрационных действий и переноса показателей при реорганизации.

Преобразование — не повод для внеплановой проверки.

Преобразование юридического лица не является основанием для документальной внеплановой проверки по пп. 78.1.7 ст. 78 НКУ. Внеплановые проверки возможны только когда:

юрлицо прекращается;

начата реорганизация другого вида (слияния, присоединения и т. п. );

); закрывается обособленное подразделение;

открыто дело о банкротстве;

подано заявление о снятии с учета.

И даже в этих случаях проверка назначается только при наличии налоговых рисков.

Попадет ли предприятие в план-график проверок

Преобразование может учитываться при формировании плана графика плановых проверок, но не является отдельным основанием. Важен не факт реорганизации, а уровень налоговых рисков плательщика. Приоритет в плановых проверках — у предприятий с высокими рисками неуплаты налогов.

ГНС проинформируют автоматически

При преобразовании налоговый номер предприятия сохраняется. Контролирующие органы получают данные об этих изменениях напрямую из Единого госреестра. Поэтому отдельно уведомлять ГНС о преобразованиях не нужно, если регистрационные действия уже внесены в ЕГР.

Новый плательщик налога на прибыль

Предприятие, созданное в результате преобразования, считается вновь созданным плательщиком налога на прибыль. Ему нужно отчитываться за период с даты преобразования до конца года.

Правопреемник имеет право уменьшить финрезультат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, деятельность которого прекращается, — при условии соблюдения НКУ.

Перерегистрация НДС — обязательна

По правилам НДС преобразование требует перерегистрации плательщика НДС. Плательщику нужно подать форму № 1-НДС с пометкой «Перерегистрация» в течение 10 рабочих дней после завершения преобразования.

После перерегистрации:

дата регистрации плательщиком НДС не меняется;

индивидуальный НДС-номер остается прежним.

Если заявление не подано в срок — контролирующий орган самостоятельно аннулирует регистрацию плательщика НДС (ст. 184 НКУ).

Операция преобразования — вне налогообложения НДС

Сам процесс реорганизации путем преобразования не является объектом обложения НДС. А сумма отрицательного значения НДС может перейти в налоговый кредит правопреемника после документальной проверки и заявления плательщика.

О возможном включении нового предприятия в категорию «рисковых» — вопрос решает региональная комиссия по общим критериям, на основе налоговой информации и рисковости операций.

