Какие iPhone помогут Apple вырвать титул лучшего бренда смартфонов до 2029 года

Apple продает более 200 миллионов iPhone ежегодно, но этого недостаточно для того, чтобы компания была ведущим мировым продавцом смартфонов. Этот титул обычно принадлежит Samsung, чей ассортимент смартфонов помогает ему продавать даже больше аппаратов, чем Apple.

Об этом пишет bgr.com.

В отличие от производителя iPhone, Samsung имеет несколько моделей начального и среднего уровня, что дает возможность продавать продукцию широкой аудитории.

Самый дешевый iPhone от Apple — это iPhone 16e за 599 долларов.

Однако, согласно данным Counterpoint Research, сообщает Bloomberg, серия iPhone 17 должна сделать Apple ведущим мировым продавцом смартфонов в 2025 году. Хотя в последний раз Apple превосходила Samsung в 2011 году, стратегия Apple по iPhone на следующие несколько лет может позволить ей сохранить первое место до 2029 года, согласно этому отчету.

Тем не менее, у аналитиков Canalys и IDC есть противоречивые мнения, поскольку исследовательские фирмы предполагали, что Apple разгромила Samsung, а iPhone превзошел Galaxy в 2023 году.

За последние два месяца серия iPhone 17 имела огромный спрос, за исключением сверхтонкого iPhone Air. В отдельном отчете Counterpoint Research, опубликованном несколько дней назад, было подчеркнуто, как iPhone 17 помог Apple захватить 25% китайского рынка в октябре.

Кроме того, три модели iPhone 17 регулярно распродавались онлайн, особенно iPhone 17 Pro Max и стандартная модель iPhone 17. Более дешевая модель имела большой успех в этом году благодаря нескольким обновлениям, которые делают базовый iPhone 17 почти таким же хорошим устройством, как и iPhone 17 Pro.

Что дальше с iPhone

Новые данные Counterpoint Research, опубликованные Bloomberg, показывают, что поставки iPhone возрастут на 10% в 2025 году по сравнению с 4,6% Samsung, а весь рынок смартфонов вырастет на 3,3% в этом году.

Таким образом, прогнозируется, что Apple захватит 19,4% рынка.

Мнение аналитиков

Аналитики утверждают, что продажи телефонов Apple растут не только благодаря сильному восприятию iPhone 17. Цикл замены якобы достиг точки перегиба, чему способствуют потребители, которые в последний раз покупали смартфоны во время бума продаж, вызванного COVID, и готовы к обновлению.

Также в отчете отмечается, что за два года между вторым кварталом 2023 года и вторым кварталом 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти владельцы iPhone, вероятно, также обновятся в ближайшие годы до одного из новых iPhone, которые Apple разрабатывает сейчас.

