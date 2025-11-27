АРМА продает курорт в Пилипце и землю на Боржаве (фото)
Агентство по розыску и менеджменту коррупционных активов выставило на продажу горнолыжный курорт Пилипец и большой массив земли на горной долине Боржава в Закарпатье.
Об этом пишет zaxid.net.
История
Ранее эти объекты были конфискованы судом у компаний, связанных с бывшим членом команды экс-президента Виктора Януковича, действующим депутатом Закарпатского областного совета Владиславом Каськивым.
За рекреационные объекты и землю АРМА планирует выручить не менее 347 млн грн.
Это не первая попытка государства продать национализированную землю и курорт, намеченные в 2024—2025 гг. аукционы были отменены из-за отсутствия участников.
Ранее АРМА планировало получить от продажи 1,67 млрд грн, сейчас же цена упала до 347 млн грн.
Активы, которые продает агентство, на платформе «Prozzoro Продажи» распределены на три отдельных лота.
Первый — это 245 земельных участков, которые расположены в Мукачевском районе (Воловецкая громада, село Гукливый) и один участок Хустском районе (Пилипецкая громада, с. Пилипец) Закарпатской области.
Как говорится в описании лота, на продажу есть согласие владельцев земли, компаний «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Инвест» и «Боржава Ленд». Стартовая стоимость — 176,59 млн грн. Торги запланированы на 2 декабря.
Второй лот — горнолыжный курорт «Пилипец» с канатной дорогой и землей. Всего это 208 участков в Хустском и Свалявском районах, а также нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника.
Стартовая стоимость — 150,4 млн грн, аукцион также назначен на 2 декабря.
Третий лот — 41 земельный участок ООО «Таурус Инвест», расположенные в Мукачевском (Воловецкая громада) и Хустском (Пилипецкая громада) районах. Торги — 2 декабря, начальная цена составляет 20,9 млн грн.
