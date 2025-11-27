0 800 307 555
АРМА продает курорт в Пилипце и землю на Боржаве (фото)

Агентство по розыску и менеджменту коррупционных активов выставило на продажу горнолыжный курорт Пилипец и большой массив земли на горной долине Боржава в Закарпатье.
Об этом пишет zaxid.net.

История

Ранее эти объекты были конфискованы судом у компаний, связанных с бывшим членом команды экс-президента Виктора Януковича, действующим депутатом Закарпатского областного совета Владиславом Каськивым.
За рекреационные объекты и землю АРМА планирует выручить не менее 347 млн ​​грн.
Это не первая попытка государства продать национализированную землю и курорт, намеченные в 2024—2025 гг. аукционы были отменены из-за отсутствия участников.
Ранее АРМА планировало получить от продажи 1,67 млрд грн, сейчас же цена упала до 347 млн ​​грн.
Активы, которые продает агентство, на платформе «Prozzoro Продажи» распределены на три отдельных лота.
Первый — это 245 земельных участков, которые расположены в Мукачевском районе (Воловецкая громада, село Гукливый) и один участок Хустском районе (Пилипецкая громада, с. Пилипец) Закарпатской области.
Как говорится в описании лота, на продажу есть согласие владельцев земли, компаний «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Инвест» и «Боржава Ленд». Стартовая стоимость — 176,59 млн грн. Торги запланированы на 2 декабря.
Второй лот — горнолыжный курорт «Пилипец» с канатной дорогой и землей. Всего это 208 участков в Хустском и Свалявском районах, а также нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника.
Стартовая стоимость — 150,4 млн грн, аукцион также назначен на 2 декабря.
Третий лот — 41 земельный участок ООО «Таурус Инвест», расположенные в Мукачевском (Воловецкая громада) и Хустском (Пилипецкая громада) районах. Торги — 2 декабря, начальная цена составляет 20,9 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
