АРМА продает курорт в Пилипце и землю на Боржаве (фото)

Агентство по розыску и менеджменту коррупционных активов выставило на продажу горнолыжный курорт Пилипец и большой массив земли на горной долине Боржава в Закарпатье.

Ранее эти объекты были конфискованы судом у компаний, связанных с бывшим членом команды экс-президента Виктора Януковича, действующим депутатом Закарпатского областного совета Владиславом Каськивым.

За рекреационные объекты и землю АРМА планирует выручить не менее 347 млн ​​грн.

Это не первая попытка государства продать национализированную землю и курорт, намеченные в 2024—2025 гг. аукционы были отменены из-за отсутствия участников.

Ранее АРМА планировало получить от продажи 1,67 млрд грн, сейчас же цена упала до 347 млн ​​грн.

Активы, которые продает агентство, на платформе «Prozzoro Продажи» распределены на три отдельных лота.

Первый — это 245 земельных участков, которые расположены в Мукачевском районе (Воловецкая громада, село Гукливый) и один участок Хустском районе (Пилипецкая громада, с. Пилипец) Закарпатской области.

Как говорится в описании лота, на продажу есть согласие владельцев земли, компаний «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Инвест» и «Боржава Ленд». Стартовая стоимость — 176,59 млн грн. Торги запланированы на 2 декабря.

Второй лот — горнолыжный курорт «Пилипец» с канатной дорогой и землей. Всего это 208 участков в Хустском и Свалявском районах, а также нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника. с канатной дорогой и землей. Всего это 208 участков в Хустском и Свалявском районах, а также нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника.

Стартовая стоимость — 150,4 млн грн, аукцион также назначен на 2 декабря.

Третий лот — 41 земельный участок ООО «Таурус Инвест», расположенные в Мукачевском (Воловецкая громада) и Хустском (Пилипецкая громада) районах. Торги — 2 декабря, начальная цена составляет 20,9 млн грн.

