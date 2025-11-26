0 800 307 555
«Новая почта» предупредила о рассылке фейковых писем: о чем идет речь

Как сообщает компания Новая почта, киберпреступники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой.
Эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или любой другой компании группы NOVA.
Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей придуманными долгами, чтобы заставить открыть вложения или перейти по ссылкам.
Чтобы обезопасить себя, соблюдайте простые правила

  • Проверьте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на чувство изменения ошибки в написании.
  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылке.
  • Если вы обнаружили сомнительные вложения или перешли по сомнительным ссылкам, желательно поскорее изменить пароли на своих учетных записях и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если вы проверили активность, завершите все неизвестные сессии из-за настройки безопасности ваших аккаунтов.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для использования электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов — это значительная защита от несанкционированного доступа.
  • Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это снизит риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Подразделение кибербезопасности Новой почты уже работает над прекращением этой фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников.
Также напомним, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновляет часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно. Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:
  • по городу — 60 грн;
  • по Украине — 80 грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
