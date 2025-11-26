«Новая почта» предупредила о рассылке фейковых писем: о чем идет речь Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

Как сообщает компания Новая почта, киберпреступники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой.

Эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или любой другой компании группы NOVA.

Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей придуманными долгами, чтобы заставить открыть вложения или перейти по ссылкам.

Чтобы обезопасить себя, соблюдайте простые правила

Проверьте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на чувство изменения ошибки в написании.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылке.

Если вы обнаружили сомнительные вложения или перешли по сомнительным ссылкам, желательно поскорее изменить пароли на своих учетных записях и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если вы проверили активность, завершите все неизвестные сессии из-за настройки безопасности ваших аккаунтов.

Включите двухфакторную аутентификацию для использования электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов — это значительная защита от несанкционированного доступа.

Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это снизит риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Подразделение кибербезопасности Новой почты уже работает над прекращением этой фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников.

Также напомним, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновляет часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно. Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

