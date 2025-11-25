В «Дія» появилась новая военная облигация Сегодня 16:03 — Личные финансы

В «Дія» появилась новая военная облигация

В приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба «Дія».

«Покупайте военную облигацию Алчевск в „Дія“ с годовой ставкой от 18,1% и выплатой 22 марта 2028 года. Инвестируйте в поражение оккупантов. Каждая гривна работает на защиту страны», — говорится в сообщении.

Облигация стоит 1031 грн.

Как приобрести облигацию:

Откройте «Дія». На главном экране нажмите раздел Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Чтобы узнать сумму выплаты, необходимо выбрать нужное количество облигаций в приложении — и система подсчитает все автоматически. К примеру, при покупке 10 облигаций за 10 314 грн на «Дія.Картка» поступит 14 375 грн.

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил , что украинцы через «Дія» уже приобрели более 21,7 млн ​​облигаций на 22,6 млрд грн.

Напомним, в октябре в «Дія» стала доступна новая военная облигация Лисичанск с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года.

