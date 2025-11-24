С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков Сегодня 21:03 — Личные финансы

С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков

С 1 января 2026 года меняются правила выезда за границу мужчин, работающих в сфере медиа. Кабинет Министров принял постановление № 1509 от 19 ноября, которым установил изменения в порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте с 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Что меняется

Согласно документу Государственная пограничная служба будет осуществлять пропуск таких лиц при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания.

В письме должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные. Это письмо используется для информирования Госпогранслужбы об участии граждан в мероприятиях за рубежом.

До вступления в силу новой нормы администрация Госпогранслужбы продолжает рассматривать письма от Министерства культуры.

Необходимые документы для пересечения границы

Кроме соответствующего письма, подтверждающими документами, предоставляющими право на пересечение государственной границы, остаются:

приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с переводом на украинский язык;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.

Максимальный срок временного пребывания за границей составляет не более 60 календарных дней.

Решение о пропуске принимается только на основании действующего законодательства и при наличии должным образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы.

Напомним, мужчины в возрасте с 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Забронированные работники могут выехать при наличии соответствующих документов.

