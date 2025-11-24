0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков

Личные финансы
60
С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков
С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков
С 1 января 2026 года меняются правила выезда за границу мужчин, работающих в сфере медиа. Кабинет Министров принял постановление № 1509 от 19 ноября, которым установил изменения в порядок пересечения государственной границы для мужчин в возрасте с 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Что меняется

Согласно документу Государственная пограничная служба будет осуществлять пропуск таких лиц при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания.
В письме должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные. Это письмо используется для информирования Госпогранслужбы об участии граждан в мероприятиях за рубежом.
До вступления в силу новой нормы администрация Госпогранслужбы продолжает рассматривать письма от Министерства культуры.

Необходимые документы для пересечения границы

Кроме соответствующего письма, подтверждающими документами, предоставляющими право на пересечение государственной границы, остаются:
  • приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с переводом на украинский язык;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.
Максимальный срок временного пребывания за границей составляет не более 60 календарных дней.
Решение о пропуске принимается только на основании действующего законодательства и при наличии должным образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы.
Напомним, мужчины в возрасте с 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Забронированные работники могут выехать при наличии соответствующих документов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Военнообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems