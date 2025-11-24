0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как говорить о зарплате на собеседовании — советы

Личные финансы
45
Как говорить о зарплате на собеседовании — советы
Как говорить о зарплате на собеседовании — советы
Собеседования часто становятся стрессом именно из-за финансовой части — вопрос «Какую зарплату вы ожидаете?» может выбить из равновесия даже опытных специалистов. Одни боятся назвать высокую сумму и получить отказ, другие — наоборот, рискуют показаться слишком настойчивыми, а кто-то и вовсе занижает свою стоимость.
Чтобы избежать этих типичных ошибок, важно знать, как грамотно говорить о деньгах.
Делимся советами от специалистов robota.ua, которые помогут вам сберечь уверенность и получить действительно выгодное предложение.

Определите желаемую зарплату заранее

Перед собеседованием следует сориентироваться по рыночному диапазону оплаты в вашей сфере. Для этого:
Эксперты советуют: чтобы чувствовать себя увереннее, сформируйте три суммы:
  • минимум — предел, ниже которого вы не готовы идти;
  • комфортная сумма — желаемый уровень;
  • максимум — амбициозная, но реалистичная цифра.
После этого оцените свою «рыночную ценность»: ваш опыт, уникальные навыки, реальные результаты и проблемы, которые вы можете решить для компании. Это поможет аргументировать ожидания профессионально.
Помните: на собеседовании говорите не о своих потребностях, а о пользе, которую приносите. «Мне нужно платить аренду» — не аргумент, а «Я могу снизить расходы отдела на Х%» — да.

Выберите подходящий момент для разговора о деньгах

Специалисты говорят, что требовать озвучить зарплату в начале собеседования — ошибка. Лучше дождаться, пока работодатель сам поднимет тему оплаты после обсуждения опыта.
Читайте также
Если работодатель затягивает с финансовыми деталями — инициируйте разговор самостоятельно.

Озвучивайте диапазон, а не одну цифру

Одна конкретная сумма может ограничить вас в переговорах. Диапазон же оставляет простор для вариантов и позволяет избежать неожиданностей.
Например: «Учитывая рынок и мой опыт, я рассматриваю компенсацию в пределах 25 000−30 000 грн. Готов обсудить в зависимости от объема задач и бонусной системы».
На вопрос об ожиданиях точно не стоит отвечать «Не знаю» или «Сколько дадите?». Используйте формулу: диапазон+обоснование+гибкость.
Читайте также

Как не выглядеть агрессивно

Уверенность не должна переходить предел, чтобы ваши слова не воспринимались как агрессия. Соблюдайте следующие принципы:
  • говорите ровно и спокойно;
  • не требуйте, а обсуждайте;
  • избегайте оправдания;
  • используйте партнерский язык: «Давайте согласуем ожидания», «Хочу найти взаимовыгодный вариант».
Такой подход формирует атмосферу конструктивного диалога.
Ранее мы сообщали о ключевых факторах, на которые обращают внимание руководители, выбирая нового сотрудника.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems