Как говорить о зарплате на собеседовании — советы Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как говорить о зарплате на собеседовании — советы

Собеседования часто становятся стрессом именно из-за финансовой части — вопрос «Какую зарплату вы ожидаете?» может выбить из равновесия даже опытных специалистов. Одни боятся назвать высокую сумму и получить отказ, другие — наоборот, рискуют показаться слишком настойчивыми, а кто-то и вовсе занижает свою стоимость.

Чтобы избежать этих типичных ошибок, важно знать, как грамотно говорить о деньгах.

Делимся советами от специалистов robota.ua, которые помогут вам сберечь уверенность и получить действительно выгодное предложение.

Определите желаемую зарплату заранее

Перед собеседованием следует сориентироваться по рыночному диапазону оплаты в вашей сфере. Для этого:

посмотрите раздел «Прозрачная работа» на robota.ua;

изучите профильные форумы и открытые источники;

спросите ориентиры у коллег.

Эксперты советуют: чтобы чувствовать себя увереннее, сформируйте три суммы:

минимум — предел, ниже которого вы не готовы идти;

комфортная сумма — желаемый уровень;

максимум — амбициозная, но реалистичная цифра.

После этого оцените свою «рыночную ценность»: ваш опыт, уникальные навыки, реальные результаты и проблемы, которые вы можете решить для компании. Это поможет аргументировать ожидания профессионально.

Помните: на собеседовании говорите не о своих потребностях, а о пользе, которую приносите. «Мне нужно платить аренду» — не аргумент, а «Я могу снизить расходы отдела на Х%» — да.

Выберите подходящий момент для разговора о деньгах

Специалисты говорят, что требовать озвучить зарплату в начале собеседования — ошибка. Лучше дождаться, пока работодатель сам поднимет тему оплаты после обсуждения опыта.

Читайте также 10 ошибок, которых следует избегать на собеседовании при трудоустройстве

Если работодатель затягивает с финансовыми деталями — инициируйте разговор самостоятельно.

Озвучивайте диапазон, а не одну цифру

Одна конкретная сумма может ограничить вас в переговорах. Диапазон же оставляет простор для вариантов и позволяет избежать неожиданностей.

Например: «Учитывая рынок и мой опыт, я рассматриваю компенсацию в пределах 25 000−30 000 грн. Готов обсудить в зависимости от объема задач и бонусной системы».

На вопрос об ожиданиях точно не стоит отвечать «Не знаю» или «Сколько дадите?». Используйте формулу: диапазон+обоснование+гибкость.

Читайте также Какой уровень зарплаты наиболее приемлем для украинцев — результаты опроса

Как не выглядеть агрессивно

Уверенность не должна переходить предел, чтобы ваши слова не воспринимались как агрессия. Соблюдайте следующие принципы:

говорите ровно и спокойно;

не требуйте, а обсуждайте;

избегайте оправдания;

используйте партнерский язык: «Давайте согласуем ожидания», «Хочу найти взаимовыгодный вариант».

Такой подход формирует атмосферу конструктивного диалога.

Ранее мы сообщали о ключевых факторах , на которые обращают внимание руководители, выбирая нового сотрудника.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.