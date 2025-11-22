Какой уровень зарплаты наиболее приемлем для украинцев — результаты опроса
Наиболее приемлемый для большинства опрошенных украинцев (31%) уровень заработной платы — в пределах 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% хотели бы зарабатывать 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортна зарплата от 50 000 грн. Умеренные доходы 10 000−20 000 грн подходят 17% респондентов, а до 10 000 грн готовы получать только 4%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.
В каких областях хотят работать украинцы
Больше всего желающих работать в сфере торговли и продаж, о чем заявили 37% участников опроса.
На втором месте фриланс в любой сфере, который выбрали 21%.
Значительный интерес к транспорту и логистике (16%), а также производству и инженерии (13%).
Меньше всего голосов получили юриспруденция и консалтинг, по 2%.
Где ищут работу
Чаще всего украинцы продолжают искать работу на онлайн-платформах. 62% респондентов отметили, что пользуются именно сервисами с вакансиями.
Второй популярный вариант — личные связи. 40% соискателей полагаются на знакомых или рекомендации. Еще 22% используют социальные сети при поиске работы.
Портрет соискателя работы в Украине
По результатам опроса, больше всего соискателей — в возрасте от 35 до 44 лет (35%). Вторая по численности группа — 45−54 года (21%). На третьем месте украинцы 25−34 лет (19%). Только 7% соискателей — молодежь в возрасте 18−24 лет, и всего 4% среди тех, кто ищет работу, в возрасте до 18 лет.
Гендерный баланс почти равен: 51% соискателей — мужчины, 47% - женщины. Еще 2% респондентов не захотели указывать свой пол.
Больше всего украинцев, которые пребывают в поиске работы, в областях, где находятся большие города, которые являются экономическими центрами. Наибольшее количество украинцев ищут работу в Днепропетровской области (14%), далее — Киевская область (11%) и город Киев (почти 10%). Высокий уровень активности также в Одесской области (7%).
Меняют ли украинцы профессию
За последние три года 54% опрошенных остались работать в своей сфере. В то же время 28% полностью сменили профессию, а 19% частично перешли в другое направление.
Среди причин смены работы 26% назвали низкую зарплату, 12% уволились из-за сокращения или ликвидации компании. Для 10% причиной стал переезд, для 9% - отсутствие предварительного трудоустройства, 7% оставили работу из-за несоответствующих условий.
Постоянно трудоустроено 39% участников опроса. Активно ищут работу 19%. Временно работают 8%, пенсионерами, которые работают или ищут работу, являются 7%. На фрилансе работают 5%, студенты — 4%.
