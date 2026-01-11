0 800 307 555
ру
Какой пенсионный сбор будут платить украинцы при первой регистрации авто в 2026 году

Личные финансы
С 1 января 2026 года прожиточный минимум для граждан установлен на уровне 3328 грн. Именно этот показатель прожиточного минимума является основой для определения размера на обязательное государственное пенсионное страхование, оплачиваемое при первой государственной регистрации легковых автомобилей.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

От чего зависит размер сбора

Ставка налога определяется в зависимости от стоимости легкового автомобиля и размера прожиточного минимума, установленного на 1 января отчетного года.
Таким образом, в 2026 году применяются следующие ставки пенсионного сбора:
  • 3% - если стоимость автомобиля не превышает 165 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января отчетного года;
  • 4% - если стоимость превышает 165, но не превышает 290 прожиточных минимумов;
  • 5% - в случае превышения 290 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Объектом налогообложения является стоимость легкового автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, погрузочно-таможенной декларации, акте экспертной оценки или в других документах, подтверждающих цену транспортного средства.
Пенсионный сбор уплачивается независимо от того, новый автомобиль или подержанный, при условии его первой регистрации в Украине.
Расчет производится исходя из стоимости авто без учета налога на добавленную стоимость (НДС):
  • не превышает или равно 549 120 грн — уплачивается 3%;
  • свыше 549 120 грн., но не превышает или равно 965 120 грн. — уплачивается 4%;
  • свыше 965 120 грн — уплачивается 5%.
В МВД отмечают, что во время первой государственной регистрации от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Сколько стоит растаможка электромобиля в 2026 году

До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.
В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:
  • НДС: 20% от таможенной стоимости;
  • ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);
  • акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);
  • сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).
По материалам:
Finance.ua
Авто
