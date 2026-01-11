Самые распространенные мифы о первой работе Сегодня 12:05 — Личные финансы

Самые распространенные мифы о первой работе

У кандидатов без опыта часто возникает немало страхов: как найти первую работу, с чего начать, что делать, когда достижений еще нет, а требования в вакансиях кажутся космическими? В действительности все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают о популярных мифах о первой работе, которые чаще всего мешают молодым специалистам сделать первый шаг в карьере.

Миф 1. Без опыта никто не возьмет на работу

Сейчас многие компании охотно принимают на работу студентов и выпускников. Да, не на позицию менеджера или руководителя, однако стажировки, практики, роли помощников и junior-позиции созданы именно для начинающих.

Работодатели ценят не только опыт, но, прежде всего, мотивацию, готовность учиться, ответственность и заинтересованность в сфере. Часто стажер уже через несколько месяцев вырастает до полноценного члена команды.

Начать свой профессиональный путь можно с волонтерства, фриланса, мини-проектов или участия в студенческих инициативах. Все это реальный опыт, который следует указывать в резюме, ведь он демонстрирует вашу проактивность и готовность развиваться.

Миф 2. Моя специальность в дипломе не даст получить желаемую работу

Иногда специализация в дипломе может быть слишком узкой или за время обучения вы понимаете, что хотите развиваться в совершенно другой сфере, которой в университетах не учат.

Но современный рынок труда давно вышел за рамки «возьмем только по специальности». Филологи становятся SMM-менеджерами, экономисты — аналитиками данных, а историки — HR-специалистами.

Читайте также Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата

Главное сегодня — не название специальности, а способность быстро учиться, мыслить критически и эффективно коммуницировать. Работодатели все чаще ищут не идеального по специальности, а гибкого, любознательного и мотивированного кандидата.

Ищите стажировку, проходите онлайн-курсы и пробуйте себя в направлениях, которые вам действительно интересны. Именно интерес и внутренняя мотивация станут вашим величайшим преимуществом на старте карьеры.

Миф 3. Первая работа должна приносить хорошие деньги

Первая работа — это не только о деньгах, а об опыте, навыках, контактах. Да, зарплата может быть скромной, но если компания дает возможность учиться, участвовать в реальных проектах и ​​развиваться — это важнее.

Читайте также Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники

Помните, что профессиональный рост начинается с небольших, но стратегически верных шагов.

Поэтому оценивайте вакансию не только по уровню оплаты, но и по тому, какие перспективы и возможности развития она вам открывает.

Миф 4. Резюме без опыта не имеет смысла

Даже без опыта резюме играет немаловажную роль — это ваша возможность показать потенциал.

В нем следует акцентировать не на опыте, а на навыках, образовании, пройденных курсах, проектах, волонтерстве или участии в студенческих инициативах. Для рекрутера это не «пустой лист», а сигнал, что кандидат мотивированный и готов развиваться.

Читайте также Планируют ли работодатели повышать зарплаты в 2026 году (опрос)

Добавьте также короткий блок «О себе»: что вас вдохновляет, почему выбрали эту сферу, какие цели ставите. Искренность и конкретность работают гораздо лучше, чем общие фразы и шаблоны.

Миф 5. Искать работу нужно только после окончания университета

Многие студенты волнуются, что без диплома не смогут найти нормальную работу или что работа помешает обучению.

Современный рынок труда ценит инициативность. Если вы объединяете обучение и работу, это свидетельствует о вашей организованности и ответственности.

К тому же вам совсем не нужно сразу выходить на полный рабочий день. Стажировка — идеальный вариант: несколько часов в день достаточно, чтобы получить практические навыки и попробовать себя в профессии. А в резюме это станет вашим весомым козырем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.