Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата

Проверка будущих сотрудников стала обычной практикой для многих работодателей. Она помогает снизить риски и оценить добропорядочность кандидата и понять его. В то же время, закон четко определяет границы такой проверки, чтобы защитить конфиденциальность человека, его персональные данные и трудовые права.

Можно ли проверять кредитную историю кандидата

Проверять кредитную историю без согласия кандидата запрещено. Обычно эти данные не имеют прямого отношения к профессиональным обязанностям, поэтому требование предоставить такую ​​информацию может быть признано чрезмерным.

Впрочем, работодатель может попросить кандидата предоставить справку или дать согласие на проверку, если должность предусматривает работу с финансами или материальными ценностями, например:

финансовый директор;

бухгалтер;

кассир;

менеджер по финмониторингу;

работник банка.

В таких случаях проверка может быть обоснована.

Разрешено ли работодателю пересматривать соцсети кандидата

Да — но только открытую информацию. Работодатель не имеет права:

просить доступ к закрытым профилям;

требовать «добавить в друзья»;

заходить с фейковых аккаунтов.

Также запрещено отказывать кандидату из-за его политических взглядов, религии, семейного положения или других признаков, по которым закон запрещает дискриминацию.

Какие данные считаются чрезмерными и не могут требоваться

Любая информация, не касающаяся выполнения будущих обязанностей, считается чрезмерной. Закон прямо запрещает требовать:

информацию о партийной принадлежности, национальности, происхождении;

регистрацию места жительства или пребывания.

Также чрезмерными считаются:

религиозные убеждения;

сведения о семейной и личной жизни;

медицинские данные (если они не предусмотрены для конкретной должности);

биометрические данные (если это не связано со спецификой доступа);

гендерная идентичность или сексуальная ориентация.

