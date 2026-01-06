0 800 307 555
Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата

Личные финансы
69
Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата
Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата
Проверка будущих сотрудников стала обычной практикой для многих работодателей. Она помогает снизить риски и оценить добропорядочность кандидата и понять его. В то же время, закон четко определяет границы такой проверки, чтобы защитить конфиденциальность человека, его персональные данные и трудовые права.
Специалисты robota.ua ключевые правила, о которых нужно знать.

Можно ли проверять кредитную историю кандидата

Проверять кредитную историю без согласия кандидата запрещено. Обычно эти данные не имеют прямого отношения к профессиональным обязанностям, поэтому требование предоставить такую ​​информацию может быть признано чрезмерным.
Впрочем, работодатель может попросить кандидата предоставить справку или дать согласие на проверку, если должность предусматривает работу с финансами или материальными ценностями, например:
  • финансовый директор;
  • бухгалтер;
  • кассир;
  • менеджер по финмониторингу;
  • работник банка.
В таких случаях проверка может быть обоснована.

Разрешено ли работодателю пересматривать соцсети кандидата

Да — но только открытую информацию. Работодатель не имеет права:
  • просить доступ к закрытым профилям;
  • требовать «добавить в друзья»;
  • заходить с фейковых аккаунтов.
Также запрещено отказывать кандидату из-за его политических взглядов, религии, семейного положения или других признаков, по которым закон запрещает дискриминацию.

Какие данные считаются чрезмерными и не могут требоваться

Любая информация, не касающаяся выполнения будущих обязанностей, считается чрезмерной. Закон прямо запрещает требовать:
  • информацию о партийной принадлежности, национальности, происхождении;
  • регистрацию места жительства или пребывания.
Также чрезмерными считаются:
  • религиозные убеждения;
  • сведения о семейной и личной жизни;
  • медицинские данные (если они не предусмотрены для конкретной должности);
  • биометрические данные (если это не связано со спецификой доступа);
  • гендерная идентичность или сексуальная ориентация.
Ранее мы сообщали, что бизнес готовится к сложному году, но большинство компаний все же планируют повышать зарплаты — по опросу, 54% работодателей повысят зарплаты в 2026 году.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems