Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата
Проверка будущих сотрудников стала обычной практикой для многих работодателей. Она помогает снизить риски и оценить добропорядочность кандидата и понять его. В то же время, закон четко определяет границы такой проверки, чтобы защитить конфиденциальность человека, его персональные данные и трудовые права.
Можно ли проверять кредитную историю кандидата
Проверять кредитную историю без согласия кандидата запрещено. Обычно эти данные не имеют прямого отношения к профессиональным обязанностям, поэтому требование предоставить такую информацию может быть признано чрезмерным.
Впрочем, работодатель может попросить кандидата предоставить справку или дать согласие на проверку, если должность предусматривает работу с финансами или материальными ценностями, например:
- финансовый директор;
- бухгалтер;
- кассир;
- менеджер по финмониторингу;
- работник банка.
В таких случаях проверка может быть обоснована.
Разрешено ли работодателю пересматривать соцсети кандидата
Да — но только открытую информацию. Работодатель не имеет права:
- просить доступ к закрытым профилям;
- требовать «добавить в друзья»;
- заходить с фейковых аккаунтов.
Также запрещено отказывать кандидату из-за его политических взглядов, религии, семейного положения или других признаков, по которым закон запрещает дискриминацию.
Какие данные считаются чрезмерными и не могут требоваться
Любая информация, не касающаяся выполнения будущих обязанностей, считается чрезмерной. Закон прямо запрещает требовать:
- информацию о партийной принадлежности, национальности, происхождении;
- регистрацию места жительства или пребывания.
Также чрезмерными считаются:
- религиозные убеждения;
- сведения о семейной и личной жизни;
- медицинские данные (если они не предусмотрены для конкретной должности);
- биометрические данные (если это не связано со спецификой доступа);
- гендерная идентичность или сексуальная ориентация.
