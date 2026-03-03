Что ищут украинцы перед 8 Марта: данные Google Сегодня 17:40 — Личные финансы

Несмотря на дискуссии о целесообразности Международного женского дня, 8 марта в Украине остается праздничной датой

В Украине 8 Марта до сих пор считается праздником. Интерес к сюрпризам на праздник остается относительно стабильным. Так, цветы перед 8 марта ищут в 6−7 раз чаще, чем в остальной части года. Интерес к сладким подаркам возрастает в 10,5−11 раз. Подарочные наборы (с косметикой, парфюмерией) ищут в 19−21 раза чаще, чем в непраздничный период. Кроме того, люди больше сосредоточены на пользе или эмоциях, а не на цене подарков.

Об этом свидетельствует анализ поведения украинцев на основе цифр Google-спроса, проведенного экспертами codes.com.ua.

В канун праздника количество запросов «8 Марта» составляет 300 тыс., что в 8−12 раз больше, чем в среднем в другие месяцы года.

Однако авторы исследования отмечают, что происходит трансформация восприятия праздника.

«Сегодня украинцы преимущественно отождествляют его с радостными эмоциями с начала весны и радуются возможности выразить любовь и уважение к любимым, мамам, сестрам, родным, подругам, коллегам по работе. А значение 8 Марта как дня борьбы за права женщин уже давно отошло на второй план», — сказано в исследовании.

Подарки

Запрос «подарок на 8 Марта» в марте увеличивается более чем в 20 раз — до 60 500+ запросов против среднемесячных примерно 3 тыс.

Общий запрос «подарки на 8 Марта» демонстрирует меньше роста — около 18 100 запросов в пиковый период (+350%).

Запрос «что подарить» в марте встречается в 12 раз чаще, чем в среднем за год.

Запрос «подарок на 8 марта» в марте растет более чем в 20 раз, codes.com.ua

Украинцы привыкли к тому, что праздник — это событие, которое должно приносить только позитивные эмоции. Поэтому, если бюджет позволяет, способны подарить близкому человеку все, что его душа пожелает. Кроме того, накануне знаменательной даты количество запросов типа «куда пойти на 8 марта», о меню праздничного стола и рецептах приготовления блюд возрастает в 6−10 раз. Это же касается и подарков — их тоже ищут не заранее, а в последний момент.

Количество запросов типа «куда пойти на 8 марта» растет в 6−10 раз, codes.com.ua

Цветы, открытки, сладости — традиционные атрибуты женского праздника. Классика уверенно удерживает лидерские позиции при выборе подарка, о чем свидетельствуют приведенные в таблице статистические данные по количеству соответствующих поисковых запросов:

Категория Средний месяц Март Рост Открытки ~2 000 110 000+ +5000% Тюльпаны ~100 880 +780% Конфеты ~120 590 +390% Шоколад ~80 140 +175%

Вне конкуренции открытки с поздравлениями. Среди цветов лидируют тюльпаны. Стабильный сезонный рост демонстрируют и сладости — конфеты с шоколадом. Поэтому эти компоненты следует считать обязательными составными частями подарочного набора.

Спрос на скидки

По сравнению с подарочными запросами интерес к акционным предложениям остается ограниченным:

Запрос Средний месяц Пик в марте Комментарий Скидки на 8 Марта ~30 140 Низкий спрос Акции ~40 50 Минимальный Sale 8 March ~10 10 Практически отсутствует

Сразу бросается в глаза резкий контраст между количеством запросов об акционных предложениях и, собственно, о празднике и подарках. Сравните: <1000 запросов о скидках против 60 000+ «подарочных». Последние демонстрируют от 800% до 2500% сезонного роста, в то время как скидки и акции перед 8 Марта в целом ищут ненамного чаще, чем в другие месяцы", — говорится в исследовании.

