0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники

Личные финансы
16
Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники
Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники
Сандер ван’т Норденде, генеральный директор рекрутинговой компании Randstad, который каждую неделю трудоустраивает около полумиллиона работников, заявил, что война за возвращение в офисный режим работы фактически закончилась, и теперь появилась новая иерархия. Только наиболее ценные сотрудники могут потребовать для себя полностью удаленную должность.
Об этом пишет Fortune.
«Нужно быть особенным, чтобы требовать 100% удаленную работу. Это становится все более распространенным явлением. Нужно владеть особыми технологическими навыками или опытом. Феномен фриланса, конечно, развивался в последние десятилетия… но он также требует особых навыков — хороших коммерческих навыков или навыков налаживания связей, которыми обладают далеко не все», — утверждает ван’т Норденде.
Читайте также
Рекрутер не считает, что теперь все вернутся к пятидневному графику работы с 9 до 5 как норме. За его словами, люди будут работать по гибридной модели: 3−4 дня в неделю в офисе и остальные дни — из дому.
В исследованиях это явление уже получило название «гибридная иерархия». Гибкий график остается привилегией только для лучших сотрудников. В некоторых компаниях возможность работать удаленно предлагают в качестве бонуса за достижение или как фактор удержания ценных кадров. Претендовать на дистанционную работу или гибкий график могут работники с дефицитными навыками.
По материалам:
Highload
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems