Претендовать на удаленную работу теперь могут только самые квалифицированные сотрудники

Сандер ван’т Норденде, генеральный директор рекрутинговой компании Randstad, который каждую неделю трудоустраивает около полумиллиона работников, заявил, что война за возвращение в офисный режим работы фактически закончилась, и теперь появилась новая иерархия. Только наиболее ценные сотрудники могут потребовать для себя полностью удаленную должность.

Об этом пишет Fortune.

«Нужно быть особенным, чтобы требовать 100% удаленную работу. Это становится все более распространенным явлением. Нужно владеть особыми технологическими навыками или опытом. Феномен фриланса, конечно, развивался в последние десятилетия… но он также требует особых навыков — хороших коммерческих навыков или навыков налаживания связей, которыми обладают далеко не все», — утверждает ван’т Норденде.

Рекрутер не считает, что теперь все вернутся к пятидневному графику работы с 9 до 5 как норме. За его словами, люди будут работать по гибридной модели: 3−4 дня в неделю в офисе и остальные дни — из дому.

В исследованиях это явление уже получило название «гибридная иерархия». Гибкий график остается привилегией только для лучших сотрудников. В некоторых компаниях возможность работать удаленно предлагают в качестве бонуса за достижение или как фактор удержания ценных кадров. Претендовать на дистанционную работу или гибкий график могут работники с дефицитными навыками.

