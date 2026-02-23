Не все работники могут работать с генераторами: в Гоструда назвали требования для работодателей
Хранение, заправка и эксплуатация генераторных установок относятся к работам повышенной опасности и требуют соблюдения требований охраны труда. Поэтому к обслуживанию генераторов допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие необходимое обучение и проверку знаний и получившие соответствующую группу по электробезопасности.
Об этом сообщила Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.
Возраст, медосмотр и допуск к работе
В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте и соблюдение законодательства в сфере охраны труда.
Работы, связанные с использованием легковоспламеняющихся и горючих веществ (ЛВВ и ГВ), относятся к работам с повышенной опасностью. Поэтому к их выполнению допускаются только работники, отвечающие установленным требованиям.
К таким работам допускаются лица не младше 18 лет, которые:
- прошли предварительное медицинское освидетельствование во время принятия на работу;
- проходят периодические медицинские осмотры в течение трудовой деятельности;
- не имеют медицинских противопоказаний.
Работники при принятии на работу и периодически должны проходить:
- инструктажи по охране труда;
- обучение по оказанию медицинской помощи;
- инструктажи по поводу действий в случае аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
После первичного инструктажа вновь принятые работники проходят стажировку (от 2 до 15 смен) или дублирование (не менее шести смен) под руководством опытного работника.
Лица, занятые в работах с повышенной опасностью, обязаны пройти специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда. К работе не допускаются работники, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний.
Работники должны быть обеспечены за счет работодателя специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты и моющими и обезвреживающими средствами.
Требования по электробезопасности
Согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», для обслуживания автономных электростанций назначаются работники, подготовленные в соответствии с требованиями правил и имеющие соответствующую группу по электробезопасности. Кроме того, работники, обслуживающие автономные электростанции, в своих действиях должны руководствоваться требованиями предприятия-производителя электростанции, инструкции по ее обслуживанию и эксплуатации.
Подключение и отключение вспомогательного оборудования, проверка и устранение неисправностей осуществляется специально подготовленными работниками, имеющими не ниже III группы по электробезопасности.
Для получения II-III групп работник должен:
- осознавать риски работы в электроустановках;
- знать правила безопасности и устройство электроустановок;
- уметь оказывать первую помощь, в том числе применять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Поделиться новостью
Также по теме
Не все работники могут работать с генераторами: в Гоструда назвали требования для работодателей
Как создать резюме, которое поможет быстро найти работу
Кому не проиндексируют пенсию с 1 марта
Финансовая тревога: как обуздать страх утраты сбережений
Кто из военных имеет право на кредитные каникулы: объяснение Минобороны
Могут ли увеличить норму площади для субсидии нетрудоспособным украинцам