Не все работники могут работать с генераторами: в Гоструда назвали требования для работодателей

Для обслуживания генератора работник должен пройти специальный инструктаж

Хранение, заправка и эксплуатация генераторных установок относятся к работам повышенной опасности и требуют соблюдения требований охраны труда. Поэтому к обслуживанию генераторов допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие необходимое обучение и проверку знаний и получившие соответствующую группу по электробезопасности.

Об этом сообщила Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.

Возраст, медосмотр и допуск к работе

В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте и соблюдение законодательства в сфере охраны труда.

Работы, связанные с использованием легковоспламеняющихся и горючих веществ (ЛВВ и ГВ), относятся к работам с повышенной опасностью. Поэтому к их выполнению допускаются только работники, отвечающие установленным требованиям.

К таким работам допускаются лица не младше 18 лет, которые:

прошли предварительное медицинское освидетельствование во время принятия на работу;

проходят периодические медицинские осмотры в течение трудовой деятельности;

не имеют медицинских противопоказаний.

Работники при принятии на работу и периодически должны проходить:

инструктажи по охране труда;

обучение по оказанию медицинской помощи;

инструктажи по поводу действий в случае аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

После первичного инструктажа вновь принятые работники проходят стажировку (от 2 до 15 смен) или дублирование (не менее шести смен) под руководством опытного работника.

Лица, занятые в работах с повышенной опасностью, обязаны пройти специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда. К работе не допускаются работники, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний.

Работники должны быть обеспечены за счет работодателя специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты и моющими и обезвреживающими средствами.

Требования по электробезопасности

Согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», для обслуживания автономных электростанций назначаются работники, подготовленные в соответствии с требованиями правил и имеющие соответствующую группу по электробезопасности. Кроме того, работники, обслуживающие автономные электростанции, в своих действиях должны руководствоваться требованиями предприятия-производителя электростанции, инструкции по ее обслуживанию и эксплуатации.

Подключение и отключение вспомогательного оборудования, проверка и устранение неисправностей осуществляется специально подготовленными работниками, имеющими не ниже III группы по электробезопасности.

Для получения II-III групп работник должен:

осознавать риски работы в электроустановках;

знать правила безопасности и устройство электроустановок;

уметь оказывать первую помощь, в том числе применять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

