Как создать резюме, которое заинтересует работодателя

Личные финансы
Что работодатели хотят видеть в резюме в 2026 году
Что работодатели хотят видеть в резюме в 2026 году, Фото: freepik
В резюме кандидатов большинство работодателей обращает внимание на конкретные достижения, навыки и измеряемые результаты, в то время как сопроводительное письмо или образование играют второстепенную роль.
Об этом свидетельствует опрос Work.ua, в котором приняли участие 750 работодателей.
Ответы расположены по частоте — от самого ожидаемого до менее критического — и содержат пояснения, которые за этим стоят.

Конкретные достижения и результаты работы

Процесс или список функций не интересуют работодателей. Почти половина опрошенных (45%) заявила, что важнее реальные результаты кандидата на предыдущих местах работы. Это позволяет быстро оценить компетенцию без дополнительных объяснений.
Вместо формулировки «работал с клиентами» или «вел проект» лучше указать «вернул 18% клиентов, прекративших сотрудничество» или «запустил 3 проекта с нуля и довел до доходности за 6 месяцев».
Цифры, действия, измеряемый эффект — это маркеры профессионализма.

Фото, местожительство и возраст

28% работодателей обращают внимание на полноту профиля. Фото помогает воспринимать резюме как документ конкретного человека, а информация о городе или районе проживания — отсеять кандидатов, которым не подойдет локация компании.
Возраст часто используется в качестве ориентира для оценки опыта и карьерного этапа.
«Это не значит, что без фото или с „не тем“ возрастом ваше резюме не рассмотрят, но их наличие может влиять на первое впечатление. Поэтому стоит сознательно решать, что вы указываете и как подаете себя», — отмечают эксперты.

Hard skills

16% опрошенных рекрутеров ценят Hard skills, которые можно проверить: инструменты, программы, технологии, методики, с которыми работает кандидат.
Чем точнее вы описываете инструментарий, тем меньше вопросов возникает на старте.
«Уверенный пользователь ПК» мало что говорит работодателю о ваших твердых навыках. Еще полезнее указывать конкретику: Excel (сводные таблицы), SQL (базовые запросы), Figma (UI-макеты).

Сопроводительное письмо

Только 5% респондентов считают сопроводительное письмо важным. Однако эксперты подчеркивают: для некоторых компаний он служит проверкой внимательности. Если в описании вакансии указано предоставить письмо, а кандидат этого не делает, вероятность негативного решения по нему возрастает.
Сопроводительное письмо показывает мотивацию: почему кандидат избрал именно эту позицию и компанию. Это помогает выделиться среди десятков подобных резюме.

Soft skills

Мягкие навыки, на которые ориентируются 3% работодателей, оказывают влияние на ежедневную работу и коммуникацию в команде.

Образование, курсы повышения квалификации

Также 3% рекрутеров указали, что обращают внимание на образование кандидата. Однако курсы и обучение показывают, что кандидат развивается и следит за изменениями в профессии. Особенно это важно для сфер, где знания быстро устаревают.
«Поэтому следует указывать образование и курсы, если они имеют прямую связь с вакансией, усиливают вашу экспертизу. Коротко, без лишних подробностей и перечня всего, что когда-то проходили», — заключают специалисты.
По материалам:
Finance.ua
Работа
