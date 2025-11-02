Чем отличаются резюме и CV: объяснение Службы занятости Сегодня 16:05

Чем отличаются резюме и CV: объяснение Службы занятости

Все чаще украинские работодатели просят у кандидатов CV, однако многие искатели работы путают его с традиционным резюме.

В Государственной службе занятости объяснили , чем отличаются эти два документа.

Резюме и его подвиды

Это короткое описание профессиональной деятельности потенциального кандидата на должность (1−2 страницы).

Читайте также Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах

Документ помогает работодателю быстро ознакомиться с общими сведениями о специалисте.

Существуют три основных типа резюме:

Функциональное резюме — акцент на навыках соискателя, а не на опыте. Подойдет новичкам, тем, кто меняет сферу деятельности, имеет большие перерывы в карьере или часто меняли места работы. Таргетированное резюме — ориентированное на конкретную вакансию. В таком документе информация должна излагаться хронологически, отражать навыки и опыт, релевантные должности, и состоять из кратких примеров.

Комбинированное резюме — сочетает функциональное и таргетированное, демонстрируя как опыт, так и профессиональные достижения. В нем указываются период, стаж работы, наименования компаний, должности, обязанности и т. д. Больше всего подходит кандидатам, чей трудовой опыт показывает рост и карьерный рост.

Резюме состоит из: контактной информации, данных об образовании и опыте работы и описания релевантных навыков.

CV — развернутая история карьеры

В отличие от резюме, CV (лат. curriculum vitae — «ход жизни») — это подробное описание образования, профессиональной деятельности, публикаций, наград и достижений.

Документ может занимать 5 и более страниц и формируется в хронологическом порядке.

CV является автобиографией карьеры и постоянно дополняется по мере продвижения по собственному профессиональному пути.

CV состоит из: контактов, данных об образовании, курсах и семинарах, информации о навыках, грантах и ​​стипендиях, опыте работы, указании наград и сертификатов, публикаций, выступлений и участии в конференциях.

Ранее Finance.ua писал , что зарплаты, которые предлагают работодатели во время первоначального найма, растут, но все еще остаются ниже ожиданий кандидатов в среднем на 2−3 тысячи гривен. Эта тенденция сохраняется в течение полутора лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.