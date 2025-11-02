0 800 307 555
Чем отличаются резюме и CV: объяснение Службы занятости

60
Все чаще украинские работодатели просят у кандидатов CV, однако многие искатели работы путают его с традиционным резюме.
В Государственной службе занятости объяснили, чем отличаются эти два документа.

Резюме и его подвиды

Это короткое описание профессиональной деятельности потенциального кандидата на должность (1−2 страницы).
Документ помогает работодателю быстро ознакомиться с общими сведениями о специалисте.
Существуют три основных типа резюме:
  1. Функциональное резюме — акцент на навыках соискателя, а не на опыте. Подойдет новичкам, тем, кто меняет сферу деятельности, имеет большие перерывы в карьере или часто меняли места работы.
  2. Таргетированное резюме — ориентированное на конкретную вакансию. В таком документе информация должна излагаться хронологически, отражать навыки и опыт, релевантные должности, и состоять из кратких примеров.
  3. Комбинированное резюме — сочетает функциональное и таргетированное, демонстрируя как опыт, так и профессиональные достижения. В нем указываются период, стаж работы, наименования компаний, должности, обязанности и т. д. Больше всего подходит кандидатам, чей трудовой опыт показывает рост и карьерный рост.
Резюме состоит из: контактной информации, данных об образовании и опыте работы и описания релевантных навыков.

CV — развернутая история карьеры

В отличие от резюме, CV (лат. curriculum vitae — «ход жизни») — это подробное описание образования, профессиональной деятельности, публикаций, наград и достижений.
Документ может занимать 5 и более страниц и формируется в хронологическом порядке.
CV является автобиографией карьеры и постоянно дополняется по мере продвижения по собственному профессиональному пути.
CV состоит из: контактов, данных об образовании, курсах и семинарах, информации о навыках, грантах и ​​стипендиях, опыте работы, указании наград и сертификатов, публикаций, выступлений и участии в конференциях.
Ранее Finance.ua писал, что зарплаты, которые предлагают работодатели во время первоначального найма, растут, но все еще остаются ниже ожиданий кандидатов в среднем на 2−3 тысячи гривен. Эта тенденция сохраняется в течение полутора лет.
По материалам:
Finance.ua
