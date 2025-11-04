Как работают штрафные баллы за нарушение ПДД в странах Европы
Во внедрении штрафных баллов за нарушение ПДД Украина не первая. Такие системы уже много лет работают в странах ЕС и доказали свою эффективность: они уменьшают аварийность и мотивируют водителей соблюдать правила.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Принцип везде один: каждое нарушение имеет свою «стоимость» в баллах, а превышение лимита приводит к автоматической потере права вождения.
Франция
Во Франции система стартует с 12 баллов, которые постепенно списываются за нарушения. Если счет водителя достигает нуля — водительские права аннулируются, и чтобы их вернуть, нужно снова сдавать экзамен.
Например, разговор по телефону за рулем «стоит» 2 балла, езда без пояса безопасности — 3 балла, а превышение скорости может снимать от 3 до 11 баллов в зависимости от скорости.
Для новых водителей (стаж вождения меньше года) порог еще ниже: для них потеря 6 баллов означает автоматическое лишение прав.
Германия
В Германии штрафные баллы накапливаются — до 8. Нарушения классифицируют по уровню опасности:
- 1 балл — за серьезные административные нарушения (превышение скорости свыше 21 км/ч, использование мобильного за рулем, блокирование пожарного проезда);
- 2 балла — за особо опасные действия (проезд на красный, грубое нарушение дистанции, превышение более 31 км/ч);
- 3 балла — за уголовные правонарушения (вождение в состоянии опьянения, оставление места ДТП, аварии с потерпевшими).
Если водитель набирает 8 баллов — его лишают права вождения автомобиля.
Италия
В Италии система стартует с 20 баллов. Их снимают за нарушение, но если у водителя в течение двух лет нет штрафов — он может получить бонус до 10 баллов.
Потеря всех баллов требует повторной сдачи экзамена и временного запрета управления.
Штрафы дифференцированы: от -1 за неправильное использование фар до -15 за превышение скорости или опасные маневры. А за нетрезвое вождение сразу минус 10 баллов.
Польша
В Польше, на которую ориентируются авторы украинской реформы, действует лимит 24 балла для опытных водителей и 20 для новичков. Если лимит превышен — водительское удостоверение аннулируют, экзамены придется сдавать заново.
Баллы аннулируются за 12 месяцев с момента совершения нарушения, если не превышен лимит.
За одно нарушение в Польше можно получить от 1 до 15 баллов. Например:
- +15 баллов — за превышение скорости свыше 50 км/ч или ДТП с пострадавшими;
- +10 — за скорость на 31−40 км/ч выше нормы;
- +4 — за превышение на 21−25 км/ч.
История накопленных баллов влияет даже на стоимость автострахования.
Общая для этих моделей — прозрачная система подсчета, понятные лимиты и автоматичность решений. Меньше субъективности — больше ответственности. Именно на такую логику и ориентируется украинская реформа, адаптируя европейский опыт к собственным условиям дорог и реалиям контроля.
Детальнее о том, какие нормы штрафных баллов предлагают ввести в Украине за нарушение ПДД — читайте в статье по ссылке.
