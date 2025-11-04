0 800 307 555
Швейцария фиксирует волну обращений от украинцев в возрасте 18−22 лет

Личные финансы
38
С начала сентября в Швейцарии значительно возросло количество заявлений от украинцев в возрасте от 18 до 22 лет на получение временной защиты по статусу S. Всего в этой возрастной группе подано около тысячи заявлений. Вероятной причиной такого роста стала отмена запрета на выезд из Украины.
Об этом пишет издание Swissinfo.
Как сообщает газета SonntagsZeitung со ссылкой на данные Государственного секретариата по делам миграции (SEM), количество заявлений стало резко увеличиваться после того, как в августе в Украине вступили в силу новые правила выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По информации SEM, через несколько дней после этого волна обращений от представителей этой группы зафиксирована по всей Европе, в том числе и в Швейцарии.
На конец августа поступило всего три заявления. В последующие недели количество обращений возросло сначала до 33, затем до 77, а к середине октября достигло максимума в 185 заявлений. В этот период треть всех новых заявлений на статус S поступала именно от украинцев от 18 до 22 лет.

Молодые украинцы составляют треть заявителей

По данным SEM, с начала сентября большинство новых заявлений на временную защиту в Швейцарии подают именно люди из этой возрастной группы. Они составляют около 30% всех заявлений на статус S.
Вместе с тем, в последние недели фиксируется постепенная стабилизация ситуации. В ведомстве отмечают, что наблюдается снижение количества въездов в федеральные центры для беженцев и новых обращений, поэтому уже несколько дней есть признаки того, что волна заявлений от украинцев этой возрастной категории постепенно спадает.
Швейцарский миграционный департамент воздержался от комментариев по поводу ситуации в других странах.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Politico писал, что в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения количества молодых мужчин из Украины, прибывающих после послабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.
Кроме того, по данным издания «Новости», украинских беженцев в Чехии уже почти 400 тыс., что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения. Причем за последние месяцы количество обращающихся за временной защитой украинцев резко возросло. Как сообщили в МВД, число выданных разрешений на временную защиту подскочило более чем вдвое, достигнув рекордного уровня.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
