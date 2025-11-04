Быстрый интернет для каждого украинца: что изменится (законопроект принят) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути.

Это важный шаг для обеспечения непрерывной связи для всех украинцев.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Что изменится

Быстрый интернет — это обязательный стандарт качества. Мобильные операторы будут предоставлять услуги в соответствии с установленными показателями скорости, чтобы связь оставалась стабильной и быстрой.

Теперь украинцы будут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Результаты теста скорости будут автоматически передаваться в НКЭК — для анализа и быстрого реагирования на проблемы.

Операторы смогут быстрее возводить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку.

По словам Федорова, Национальный роуминг останется доступным и после завершения военного положения. Это поможет сохранять связь в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Также Михаил Федоров анонсировал запуск новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов.

