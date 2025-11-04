0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Быстрый интернет для каждого украинца: что изменится (законопроект принят)

Казна и Политика
84
Быстрый интернет для каждого украинца: что изменится (законопроект принят)
Быстрый интернет для каждого украинца: что изменится (законопроект принят)
Парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути.
Это важный шаг для обеспечения непрерывной связи для всех украинцев.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Читайте также

Что изменится

Быстрый интернет — это обязательный стандарт качества. Мобильные операторы будут предоставлять услуги в соответствии с установленными показателями скорости, чтобы связь оставалась стабильной и быстрой.
Теперь украинцы будут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.
Результаты теста скорости будут автоматически передаваться в НКЭК — для анализа и быстрого реагирования на проблемы.
Операторы смогут быстрее возводить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку.
По словам Федорова, Национальный роуминг останется доступным и после завершения военного положения. Это поможет сохранять связь в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Место для вашей рекламы
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн.
Также Михаил Федоров анонсировал запуск новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems