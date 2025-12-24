Киевская таможня установила исторический рекорд поступлений за сутки
Киевская таможня завершила 2025 год беспрецедентным финансовым результатом — за сутки в Государственный бюджет поступило 1,78 миллиарда гривен таможенных платежей.
Это самый высокий суточный показатель за всю историю работы учреждения и один из самых заметных сигналов экономической активности столицы в условиях войны.
О рекорде сообщили в официальных каналах Киевской таможни. Средства поступили от субъектов внешнеэкономической деятельности.
Для сравнения:
- октябрь 2025 года — в среднем 807,9 млн грн в день;
- июнь 2025 года — около 784 млн грн;
- январь 2025 года — 606,2 млн грн.
Таким образом, рекордный день превысил показатели начала года почти в три раза.
Основные итоги:
- первое полугодие 2025 года — 92,5 млрд грн (+8,1% к 2024 году);
- октябрь 2025 года — 18,6 млрд грн в месяц (+10,5% к октябрю 2024-го);
- весь 2024 год — 178,4 млрд грн таможенных поступлений при товарообороте 26,7 млрд долларов.
Фактически Киевская таможня уже второй год демонстрирует рост, несмотря на полномасштабную войну, логистические риски и энергетические ограничения.
Почему это важно для киевлян и страны
Рекордные 1,78 млрд грн — это не абстрактная статистика. Это:
- дополнительные ресурсы для обороны, социальных выплат и медицины;
- подтверждение того, что столичный регион остается экономически живым;
- сигнал международным партнерам о способности Украины удерживать финансовую устойчивость.
Для киевлян это означает простую вещь: несмотря на войну, столица продолжает быть экономическим двигателем страны, а бюджет наполняется не только за счет помощи, но и благодаря собственной работе.
Поделиться новостью
Также по теме
Киевская таможня установила исторический рекорд поступлений за сутки
Президент анонсировал новые программы прямой финансовой поддержки в 2026 году — детали
Украина хочет привлечь $800 миллиардов на восстановление
Правительство приняло пакет решений для укрепления украинского ОПК
Кабмин просит НКРЭКУ отложить изменение тарифов на воду
Счетная палата о выполнении госбюджета-2025: расходов проведено на 161 млрд грн меньше плана