Киевская таможня установила исторический рекорд поступлений за сутки

Казна и Политика
Киевская таможня завершила 2025 год беспрецедентным финансовым результатом — за сутки в Государственный бюджет поступило 1,78 миллиарда гривен таможенных платежей.
Это самый высокий суточный показатель за всю историю работы учреждения и один из самых заметных сигналов экономической активности столицы в условиях войны.
О рекорде сообщили в официальных каналах Киевской таможни. Средства поступили от субъектов внешнеэкономической деятельности.
Для сравнения:
  • октябрь 2025 года — в среднем 807,9 млн грн в день;
  • июнь 2025 года — около 784 млн грн;
  • январь 2025 года — 606,2 млн грн.
Таким образом, рекордный день превысил показатели начала года почти в три раза.

Основные итоги:

  • первое полугодие 2025 года — 92,5 млрд грн (+8,1% к 2024 году);
  • октябрь 2025 года — 18,6 млрд грн в месяц (+10,5% к октябрю 2024-го);
  • весь 2024 год — 178,4 млрд грн таможенных поступлений при товарообороте 26,7 млрд долларов.
Фактически Киевская таможня уже второй год демонстрирует рост, несмотря на полномасштабную войну, логистические риски и энергетические ограничения.

Почему это важно для киевлян и страны

Рекордные 1,78 млрд грн — это не абстрактная статистика. Это:
  • дополнительные ресурсы для обороны, социальных выплат и медицины;
  • подтверждение того, что столичный регион остается экономически живым;
  • сигнал международным партнерам о способности Украины удерживать финансовую устойчивость.
Для киевлян это означает простую вещь: несмотря на войну, столица продолжает быть экономическим двигателем страны, а бюджет наполняется не только за счет помощи, но и благодаря собственной работе.
