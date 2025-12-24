Президент анонсировал новые программы прямой финансовой поддержки в 2026 году — детали Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Президент Зеленский сообщил, что в 2026 году государство планирует внедрить новые программы прямой финансовой поддержки населения.

Он это объяснил «успешностью» текущей программы «Зимняя поддержка» и практикой стран Запада.

Об этом говорилось в обращении президента.

Напомним, уже почти 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку» . Это те, кто подал заявки через приложение Дія, в том числе и на детей.

Прием заявок завершается 24 декабря 2025 года — оформить пособие можно онлайн через Дія или письменно в ближайшем отделении Укрпочты, таких точек по всей Украине насчитывается более 26 тысяч.

«Уже почти 18 миллионов подали заявку на зимнюю поддержку. Завтра можем выйти на такое количество. Важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества. Это последний день оформления заявок. […] Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают. Прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа и другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые». сказал он.

Он отметил, что прием заявок на «Зимнюю поддержку» завершается 24 декабря, однако использовать начисленные средства граждане смогут в течение первого полугодия следующего года — до июня 2026 года.

Добавим, что массовые прямые выплаты («helikopter money») на Западе использовались преимущественно как экстренная мера во время кризисных периодов.

Справка Finance.ua:

Потратить средства с карты «Национальный кэшбэк» можно до 30 июня 2026 года. То украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.

Список торговых сетей, где можно потратить средства на продукты питания, насчитывает 10: Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим 23 » и «Сими». Всего — 1 780 магазинов, также можно делать покупки онлайн на маркетплейсе MAUDAU.

