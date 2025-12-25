Долговые выплаты Украины превысят 1 трлн грн ежегодно в 2026—2028 годах Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы.

Как рассказала народный депутат Нина Южанина, документ определяет жесткие финансовые ограничения, с которыми государство столкнется в ближайшие годы.

Объемы долговых выплат

Согласно стратегии, в 2026—2028 годах долговые выплаты составят в среднем 1,19 трлн грн в год. Это около 10,4% от ожидаемого ВВП каждый год.

Погашение и обслуживание долга по годам

Расходы на погашение и обслуживание государственного долга определены на следующем уровне:

2025 год — 1,05 трлн грн, или 11,7% ВВП;

2026 год — 1,17 трлн грн, или 11,3% ВВП;



2027 год — 1,26 трлн грн, или 10,5% ВВП;



2028 год — 1,29 трлн грн, или 9,5% ВВП.



Даже по оптимистичным прогнозам, каждая десятая гривна созданного ВВП будет направляться на долговые выплаты, а не на развитие, восстановление или социальные нужды.

Согласно бюджетным ориентирам и прогнозам Министерства финансов, собственные доходы государственного бюджета в 2026—2028 годах ожидаются на уровне около 2,3−2,5 трлн грн в год. При средних долговых выплатах в 1,19 трлн грн это означает, что на обслуживание и погашение долга будет направляться около 48−52% всех собственных доходов бюджета.

Структура государственного долга

Южанина обратила внимание на структурную проблему долга. 75% государственного долга внешний, а 77% долговых обязательств номинированы в иностранной валюте. Еще 2% приходится на ОВГЗ в валюте.

Такая структура долга создает высокие валютные риски, которые Министерство финансов признает угрозой для долговой устойчивости государства.

На фоне выводов Счетной палаты об отсутствии полноценной системы управления государственным долгом запланированные объемы будущих выплат становятся серьезным вызовом для бюджетной политики последующих лет.

