Кабмін схвалив стратегію управління держборгом України на 2026−2028 роки

Кабінет Міністрів України схвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Причини зростання державного боргу

Повномасштабна війна призвела до суттєвого збільшення видатків державного бюджету на оборону, що спричинило різке зростання бюджетного дефіциту. Як наслідок, обсяг державного боргу значно зріс.

У таких умовах основною ціллю управління державним боргом стала мінімізація довгострокових ризиків від такого зростання.

Ключові цілі боргової політики

Стратегія визначає три головні цілі боргової політики на 2026−2028 роки:

Збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення фінансування державного бюджету. Зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, подовження строків погашення боргових зобов’язань і оптимізації їх структури. Підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту відновлення економіки.

Управління основними борговими ризиками

Згідно зі стратегією, Україна продовжує працювати над зменшенням ключових боргових ризиків.

Ризик рефінансування знижується завдяки подовженню строків обігу ОВДП, залученню пільгових ресурсів та проведенню операцій з управління боргом. Валютний ризик залишається значним через високу частку боргу в іноземній валюті, тому стратегічним пріоритетом є поступове збільшення частки гривневих запозичень у довгостроковій перспективі.

Процентний ризик наразі низький завдяки значній частці довгострокового пільгового боргу з фіксованою ставкою. Ризики за умовними зобов’язаннями перебувають під контролем: скорочується обсяг кредитів під державні гарантії, а реструктуризацію державних деривативів щойно було успішно завершено.

Значення стратегії для України та зобов’язання перед ЄС

Прийняття стратегії є важливим кроком для фінансової стійкості України, оскільки забезпечує передбачуваність боргової політики, посилює довіру міжнародних партнерів та інвесторів і формує чіткі орієнтири для управління державним боргом у воєнних умовах.

Прийняття стратегії також є зобов’язанням України перед ЄС у межах Ukraine Facility: пункт 2.6 Плану України визначає необхідність реформування системи управління державними фінансами, включно з оновленням боргової стратегії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що станом на 31 жовтня 2025 року державний та гарантований державою борг становив 8 276,2 млрд грн, або $197,2 млрд. У жовтні загальний обсяг боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд), переважно через збільшення зовнішнього боргу за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

