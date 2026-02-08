Президент запровадив санкції проти виробників російських ракет та дронів Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

Санкції проти рф

Президент України підписав низку указів про запровадження санкції щодо компаній та людей, причетних до виробництва росією дронів та ракет.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент наголосив, у ніч на суботу рф застосувала понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

За його словами, виготовлення цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росія продовжує отримувати в обхід чинних санкцій.

Саме проти постачальників таких компонентів і виробників дронів та ракет спрямовані нові обмеження.

Зеленський додав, що іншим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. Зокрема, йдеться про компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

«Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії. Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора», — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.