0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент запровадив санкції проти виробників російських ракет та дронів

Казна та Політика
0
Санкції проти рф
Санкції проти рф
Президент України підписав низку указів про запровадження санкції щодо компаній та людей, причетних до виробництва росією дронів та ракет.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Президент наголосив, у ніч на суботу рф застосувала понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.
За його словами, виготовлення цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росія продовжує отримувати в обхід чинних санкцій.
Саме проти постачальників таких компонентів і виробників дронів та ракет спрямовані нові обмеження.
Зеленський додав, що іншим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. Зокрема, йдеться про компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.
«Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії. Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems