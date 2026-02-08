0 800 307 555
укр
Торік зросли обсяги касових оборотів банків

Казна та Політика
НБУ фіксує зростання касових оборотів банків у 2025 році
Обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 6,7% порівняно з 2024 роком та становив 3 009,1 млрд грн. Видачі готівки із кас банків за 2025 рік збільшилися дещо більше (на 8,8%) та становили 3 115,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на зростання готівкових операцій

«Зростання обсягів готівки зумовлено відновленням економічної активності (після падіння у 2022 році), частина якої обслуговується готівковим обігом», — йдеться у повідомленні.
Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції.
Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків, зокрема у III та IV кварталах 2025 року, також вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.
Це спонукає громадян робити певний запас готівки, зазначає НБУ.
Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):
  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,3% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів (5,1% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,2% від загального обсягу видатків).
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (25%), надходження від продажу іноземної валюти (15,3%) та виручка від усіх видів послуг (13%).
Finance.ua
НБУ
