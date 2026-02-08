Торік зросли обсяги касових оборотів банків Сьогодні 07:08 — Казна та Політика

НБУ фіксує зростання касових оборотів банків у 2025 році

Обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 6,7% порівняно з 2024 роком та становив 3 009,1 млрд грн. Видачі готівки із кас банків за 2025 рік збільшилися дещо більше (на 8,8%) та становили 3 115,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на зростання готівкових операцій

«Зростання обсягів готівки зумовлено відновленням економічної активності (після падіння у 2022 році), частина якої обслуговується готівковим обігом», — йдеться у повідомленні.

Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків, зокрема у III та IV кварталах 2025 року, також вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.

Це спонукає громадян робити певний запас готівки, зазначає НБУ.

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,3% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти у клієнтів (5,1% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,2% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (25%), надходження від продажу іноземної валюти (15,3%) та виручка від усіх видів послуг (13%).

