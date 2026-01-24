0 800 307 555
Через атаки рф українці активніше запасають готівку — НБУ

Казна та Політика
61
Готівки в обігу побільшало
За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 01 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.

Що сприяло збільшенню готівки в обігу

За даними регулятора, торік темпи зростання готівки в обігу пришвидшилися (у 2024 році зростання становило 7,6%). Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.
Також цьому сприяли підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції.
Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.
Станом на 1 січня 2026 року в готівковому обігу перебувало:
  • 2,6 млрд банкнот на суму 916,9 млрд гривень;
  • 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень.
На одного жителя України припадало в середньому 64 банкноти та 193 монети. Роком раніше ці показники становили 63 банкноти та 186 монет.

Яких банкнот в обігу найбільше

Серед банкнот найбільше в обігу — номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
Водночас за 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року).
У Нацбанку зазначають, це може бути наслідком зміни тарифної політики НБУ, спрямованої на підвищення рівня розмінності готівки.
Найбільше скорочення припало на банкноти 200 гривень — їх кількість зменшилася на 17,6%. Причина — активне заміщення банкнотами номіналом 1 000 гривень та вилучення старих зразків.
Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Що відбувається з монетами

Сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень.
Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).
Найшвидше у 2025 році зростала кількість монет:
  • 5 гривень — на 21%;
  • 10 гривень — на 29%.
Це пов’язано з політикою НБУ щодо заміни дрібних банкнот на монети, які служать значно довше.
Водночас з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення 10 копійок. За рік з обігу вже вивели 3,1 млн монет цього номіналу, хоча їх частка все ще становить 27,2% від загальної кількості розмінних монет.
Натомість попит на 50 копійок залишається стабільним, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка в обігу — 9,1%.
Кількість монет 25 копійок за рік скоротилася на 0,1%, що пов’язано з вилученням цих неплатіжних монет з обігу.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУГроші
